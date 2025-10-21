경기도의회, AI 확산 따른 전력난 대응 직무역량강화 교육 실시

이미지 확대 경기도의회 의회사무처 직원들이 21일 경기도의회 지하 1층 중회의실에서 ‘AI 확산에 따른 전력난과 경기도의 대응과제’를 주제로 직무역량강화 교육을 수강하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회는 21일 경기도의회 지하 1층 중회의실1에서 의회사무처 직원을 대상으로 「AI 확산에 따른 전력난과 경기도의 대응과제」를 주제로 직무역량강화 교육을 진행하였다.이번 교육은 단국대학교 조홍종 교수를 초빙하여 진행되었으며, AI 산업의 급격한 성장으로 인한 전력 수요 증가와 이에 따른 전력난 문제를 지방재정·정책 차원에서 어떻게 대응할 것인지 심도 있게 다루었다.직무역량강화 교육 주요내용은 ▲탄소중립과 에너지 전환 ▲국내 전력산업 이슈 ▲경기도의 대응전략 위주로 진행하였다.교육에 참석한 의회 직원들은 “AI 산업 확산이 가져올 전력수급 문제와 지방정부의 대응 방향을 배울 수 있어 매우 유익했다”며 긍정적인 반응을 보였다.도의회 관계자는 “이번 직무역량강화 교육은 AI 확산이라는 시대적 변화에 따른 전력난을 인지하는 중요한 계기가 되었다”며 “향후 집행부와 협력하여 전력난 문제에 대응할 수 있도록 정책 역량을 함께 강화해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀