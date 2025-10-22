김성수 경기도의원, 안양시 지역 현안사업 추진 상황 업무보고 받아

이미지 확대 김성수 의원이 21일 안양시로부터 지역 현안사업 추진계획에 대한 업무보고를 받고 사업추진 방향을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 21일 안양시로부터 「구 농림축산검역본부 녹지공간 보행환경 개선사업」과 「안양4동 노외주차장 정비공사」 등 지역 현안사업 추진계획에 대한 업무보고를 받고 사업 추진 방향을 점검했다.안양시 만안구 안양로 175 일원에서 추진되는 구 농림축산검역본부 녹지공간 보행환경 개선사업’은 교통약자와 주민 편의를 위한 보행로 정비, 보도블록 교체, 조명 설치 등을 포함한 생활밀착형 환경개선 사업이다.또한 ‘안양4동 노외주차장 정비공사’는 노후화된 중앙시장 인근 주차장의 환경 개선과 이용 편의 제고를 위해 추진된다. 철골조 재도색, 노후 콘크리트 보수, 도막방수 재시공, LED 조명 교체와 더불어 엘리베이터 신설을 포함하고 있다.김성수 의원은 “두 사업 모두 시민 생활의 질과 안전을 높이는 꼭 필요한 현장형 사업”이라며, “사업이 계획대로 차질 없이 진행될 수 있도록 도 차원의 지원을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.이어 김 의원은 “노후 기반시설 개선과 교통약자 이동 편의 증진은 지역 균형발전의 출발점”이라며, “앞으로도 안양시민이 체감할 수 있는 실질적 생활 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.한편, 경기도의회 안양상담소는 지역발전을 위한 도민들과 논의의 장으로 역할하는 동시에 경기도와 안양시, 의회 간 대내외 협력·가교역할을 이어갈 수 있도록 지원하는 대표기관이다. 경기도의회 지역상담소 홈페이지를 통해 온라인으로 상담 예약 후 방문할 수 있다.온라인뉴스팀