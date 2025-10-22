메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

윤충식 경기도의원, 갈월중 교육현장 살피며 학생들과 소통

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-10-22 15:37
입력 2025-10-22 15:37
이미지 확대
윤충식 의원 21일 포천시 갈월중학교를 방문해 갈월중학교 신문부 학생들 및 김윤섭 교장(우측)과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
윤충식 의원 21일 포천시 갈월중학교를 방문해 갈월중학교 신문부 학생들 및 김윤섭 교장(우측)과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 지난 21일 포천시 갈월중학교를 방문해 교육현장을 살피며 학생들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 윤 의원은 갈월중학교 김윤섭 교장을 만나 교육환경 개선에 대한 의견을 나누고, “학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 도 차원의 지원과 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김윤섭 교장은 “최근 학교에 새롭게 조성된 디지털 창작소 ‘GOD(Galwol Of Digital)’ 공간이 디지털 수업을 이끌고 학생들의 디지털 문화 확산을 선도하는 핵심 공간으로 잘 활용되고 있다”며 “학생 중심의 미래교육 환경이 정착되어 가고 있어 매우 만족스럽다”고 말했다.

이미지 확대
윤충식 의원이 갈월중학교 김윤섭 교장과 교육환경 개선 및 디지털 교육 공간 활용에 대한 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)
윤충식 의원이 갈월중학교 김윤섭 교장과 교육환경 개선 및 디지털 교육 공간 활용에 대한 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)


윤 의원은 갈월중학교 신문부 학생들을 만나 청소년들의 시선에서 본 미래 사회와 AI에 대한 생각을 함께 나누었다.

학생들은 미래과학협력위원회는 어떤 일을 하는 곳인지, AI가 학생들의 삶에 어떤 영향을 줄 것이라 생각하는지, 빠르게 발전하는 인공지능 시대에 학생들은 어떤 자세를 가져야 하는지 등을 질문하며 적극적으로 참여했다.

이에 윤 의원은 “미래과학협력위원회는 경기도의 과학기술 발전, 인공지능·디지털 혁신 정책, 미래산업 육성 등 경기도의 미래 경쟁력 강화를 위한 정책을 다루는 곳”이라고 설명하며, “AI 시대를 두려워하기보다, 기술을 이해하고 올바르게 활용하는 능력을 갖추는 것이 중요하다”고 강조했다.

특히 윤충식 의원은 ‘경기도 딥페이크(Deepfake) 대응 기술 개발 및 보급 지원 조례’를 직접 발의하여, 인공지능 기술의 부작용으로 인한 사회적 피해를 최소화하고 안전한 디지털 환경을 조성하는 데 앞장서고 있다.

이미지 확대
윤충식 의원이 갈월중학교 신문부 학생들과 미래 사회와 AI에 대한 생각을 나누며 소통하고 있다. (사진=경기도의회)
윤충식 의원이 갈월중학교 신문부 학생들과 미래 사회와 AI에 대한 생각을 나누며 소통하고 있다. (사진=경기도의회)


윤 의원은 “AI 기술은 인류의 편의를 높이는 도구가 되어야 하며, 이를 바르게 관리하고 윤리적으로 사용하는 것이 중요하다”며 “학생들도 기술의 편리함 이면에 있는 책임의식을 함께 배워야 한다”고 당부했다.

윤 의원은 인터뷰를 마무리하며 “포천의 학생들이 변화의 시대를 긍정적으로 받아들이고, 바르게 성장하길 기대한다”고 격려의 말을 전했다.
thumbnail - 배너

이날 갈월중학교 방문에서는 ‘도의회 바로알기’ 활동과 ‘경기도의회 포천상담소 홍보’도 함께 진행되어, 학생들에게 지방의회의 역할과 상담소의 기능을 알리는 뜻깊은 시간이 되었다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기