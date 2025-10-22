경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회, 2026년 경기도교육청 본예산 심사대비 사전설명회 개최

이미지 확대 10월 22일, 경기도교육청 예산결산특별위원회 김정호 위원장을 비롯한 위원들이 ‘2026년 본예산(안) 심사대비 사전설명회’에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 집행부로부터 경기미래교육 추진 방향에 대한 설명을 듣고 질의응답 시간을 갖고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회(위원장 김정호, 국민의힘, 광명1)는 23조 원 규모로 편성될 예정인 ‘2026년도 경기도교육청 본예산(안)’ 심사를 앞두고, 10월 22일 사전설명회를 개최했다.이번 설명회는 예산편성의 기본방향과 주요 투자계획을 사전에 공유하고, 위원들이 주요 교육현안에 대해 질의·답변을 진행함으로써 예산심사 과정의 효율성과 투명성을 높이기 위해 마련된 자리이다.김정호 위원장은 “지난 7월 새롭게 구성된 예산결산특별위원회가 2026년도 경기도교육청 예산 심의를 앞두고 있다”며, “지속적인 세수 감소로 인한 국가적 재정압박이 심화되는 가운데, 예산의 편성·집행 과정에서 효율적이고 건전한 재정운용이 요구되는 시기”라고 강조했다.이어 “세입감소에 따른 대내외적으로 어려운 재정여건을 극복하면서도, 학교현장에서 꼭 필요한 교육사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원해야 한다.”고 당부했다.이날 집행부의 설명과 질의·답변 시간에는 ▲AI기반 교수학습 시스템 운영 ▲경기온라인학교 운영 ▲다문화학생 진입·적응 지원 ▲학교 유·무선 네트워크 개선사업 추진 현황 등 경기미래교육 추진 방향에 대해 집중적으로 논의되었으며, 세입재원 감소에 따른 사업 차질을 방지하기 위한 면밀한 재정대응 방안 마련을 주문했다.또한 위원들은 감소하는 세입재원 속에서도 교육현장의 필수사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 예산집행의 신속성과 투명성 확보, 불용예산 최소화, 효율적 재정집행체계 구축 등과 함께 실질적인 재정개선 방안 마련을 집행부에 강조했다.한편, 경기도교육청 예산결산특별위원회는 오는 11월부터 시작하는 제387회 정례회에서 경기도교육청의 2025회계연도 제2회 추가경정예산안 및 2026회계연도 본예산안을 심의할 예정이며, 이번 설명회에서 제기된 위원들의 의견을 토대로 학교현장 중심의 재정운용 방향을 구체화할 계획이다.이번 설명회에는 김정호 위원장을 비롯해 ▲안명규·전자영 부위원장, ▲김선희, 김진명, 박명숙, 성기황, 심홍순, 오창준, 이상원, 이인규, 이재영, 이홍근 의원이 참석했다.온라인뉴스팀