이혜원 경기도의원, 지역 민원 해결을 위해 주민과 소통 및 처리에 최선

이미지 확대 이혜원 의원이 10월 15일 경기도의회 양평상담소에서 개군면 공세리 마을 대표와 마을 도로포장 및 리(里) 분리 관련 민원 상담을 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 부위원장 이혜원 의원(국민의힘, 양평2)은 10월 15일 경기도의회 양평상담소에서 개군면 공세리 마을 대표와 마을 도로포장 및 리(里) 분리 관련 민원 상담을 진행하고, 위촉상담관을 현장 방문하여 직접 실태를 파악하도록 했다.이번 민원은 공세2리 마을 도로의 노후화로 인한 차량 통행 불편과 안전 문제, 그리고 독곡길 마을의 행정 구역 분리 필요성에 대한 주민들의 지속적인 건의 사항이었다.주민들은 “마을 내 일부 구간이 오래된 시멘트 도로로 포장되어 있어 균열이 심하고, 폭이 좁아 차량 통행과 보행에 어려움이 많다”라며 “독립된 생활권을 형성하고 있음에도 공세2리에 속해 있어 행정적 지원과 마을 방송 등의 혜택을 받지 못하고 있다”라고 호소했다.이에 이혜원 의원은 위촉상담관에게 현장을 방문해 도로 실태를 확인하고 관계 부서와의 협의를 통해 개선 방안을 모색하도록 지시했다.이후 위촉상담관은 개군면사무소를 방문해 면장 및 공세리 이장과 함께 해결 방안을 논의했으며, 현장 상황을 공유하고, 향후 추진 절차와 예산 반영 계획을 확인했다.면사무소 측은 “도로포장 사업은 토지 사용 승낙(100%) 확보 후 예산 반영 및 설계를 할 수 있다”라며 “2026년도 독곡길 마을 도로포장을 위해 5,500만 원의 예산을 계획 중”이라고 설명했다.이혜원 의원은 “주민 불편 해소는 행정의 기본이며, 실질적인 현장 확인과 행정적 지원이 병행되어야 한다”라며 “주민, 면, 군이 함께 협력하여 안전하고 쾌적한 마을환경을 조성할 수 있도록 지속해서 관심을 두고 지원하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀