경기도의회 교육기획위원회, 경기도교육청 2026년 세입세출예산안 사전설명회 개최

이미지 확대 경기도의회 교육기획위원회가 23일 웨이브엠 호텔 컨벤션홀에서 경기도교육청 2026년 세입세출예산안 사전설명회를 개최하고 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회는 23일 웨이브엠 호텔 컨벤션홀에서 경기도교육청으로부터 2026년 경기도교육비특별회계 세입세출예산에 대한 사전 보고를 받았다.2026년 경기도교육청 예산 사전설명회는 김영진 기획조정실장을 비롯하여 협력국장, 학교교육국장, 유보통합준비단장, 교원인사정책과장 등 실·국·과장들이 참석한 가운데 진행됐다.이번 설명회는 미래교육의 중심, 새로운 경기교육 실현을 위한 2026년 예산편성 방향과 2025년도 제2회 추가경정예산에 대한 보고를 받았다. 2026년도 예산은 ▲불필요한 지출을 억제하여 건전한 재정의 기조 확립 ▲공교육 강화를 위한 핵심 교육사업 투자 ▲예산 재구조화와 정책현안수요사업 도입을 통한 경기미래교육 재정 밀착 지원 등에 중심을 두고 편성하였다.또한 경기도교육청 주요사업에 대한 소개와 함께 신규사업, 10% 이상 증감사업 등에 중점을 두고 질의·응답이 이루어졌다.2026년 신규사업으로는 학교교육국 고교학점제 단위학교 운영 지원 및 경기도교육청특수교육원 설립 등 학교 현장 지원과 효율적인 업무 추진을 위한 사업들로 편성됐다.교육기획위원회 의원들은 ▲학교급식경비, ▲고등학교 졸업예정자 사회진출역량개발 지원, ▲소송업무관리, ▲재정안전화기금 운영 등 다양하고 심도있는 질의답변 시간을 가졌다.안광률 위원장은 “2026년도 본예산 편성과 관련하여 세수가 전년 대비 크게 감소한 상황에서, 한정된 재원이 꼭 필요한 사업에 우선 배분될 수 있도록 노력해야하며, 정책과 예산이 긴밀히 연계된 사업 발굴을 통해 학생 중심·현장 중심의 예산 정책이 실질적으로 추진될 수 있도록 해달라”고 요청했다.한편, 경기도교육청의 2026년 본예산에 대한 심의는 11월부터 진행되는 제387회 정례회에서 본격적으로 다뤄질 예정이라고 밝혔다.온라인뉴스팀