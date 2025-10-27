윤태길 경기도의원 “복지현장의 발이 되는 차량 지원... 종사자들의 헌신에 감사”

이미지 확대 윤태길 의원이 10월 24일 하남시 내 3개 사회복지시설을 방문해 ‘2025년 경기도 사회복지시설 찾아가는 차량 전달식’에 참석해 관계자들을 격려하고 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 윤태길 의원(국민의힘, 하남1)은 10월 24일 하남시 내 3개 사회복지시설을 방문해 「2025년 경기도 사회복지시설 찾아가는 차량 전달식」에 참석하고 관계자들을 격려했다.이번 사업은 경기도와 경기복지재단이 주관하는 복지현장 지원사업으로, 도내 사회복지시설의 이동 편의성과 서비스 접근성을 높이기 위해 추진됐다.이날 차량 지원 대상으로 선정된 기관은 ▲한국교통장애인협회 하남시지회, ▲(사)경기도장애인복지회 하남시지부, ▲푸른초장지역아동센터 등 3곳이다.윤태길 의원은 “복지시설의 차량은 단순한 이동수단이 아니라, 도움이 필요한 이웃에게 직접 다가가는 복지의 첫걸음이자 현장의 발”이라며, “도민의 삶을 위해 묵묵히 헌신하는 복지현장 종사자분들의 노고에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.이어 윤 의원은 “차량 지원사업은 도민의 이동권 보장과 복지서비스 품질을 동시에 높이는 중요한 사업”이라며, “경기도의회에서도 경기복지재단과 함께 사업이 안정적으로 지속될 수 있도록 제도적·재정적 지원을 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.이날 전달식에는 선정된 기관 관계자와 경기도 복지정책과, 경기복지재단 관계자들이 참석해 현장의 목소리를 청취하고 복지현장 지원 확대 방안을 논의하는 뜻깊은 시간을 가졌다.온라인뉴스팀