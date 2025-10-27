임상오 경기도의원, 한국자유총연맹 경기지부 체육대회 통해 통합과 연대 강조

이미지 확대 임상오 위원장이 10월 25일 동원대학 운동장에서 열린 ‘2025년 한국자유총연맹 경기도지부 회원단합 체육대회’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 임상오 위원장이 ‘2025년 한국자유총연맹 경기도지부 회원단합 체육대회’서 행사 참석자들과 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 10월 25일 동원대학 운동장에서 열린 ‘2025년 한국자유총연맹 경기도지부 회원단합 체육대회’에 참석해 축사를 통해 자유민주주의 가치 확산과 도민 통합의 중요성을 강조했다.이번 체육대회는 한국자유총연맹 경기도지부가 주최하고 광주시지부가 주관해 도내 31개 시·군 지부 회원 간 단합과 소통을 강화하고, 자유민주주의 가치에 대한 공감대를 형성하기 위해 마련했다.임상오 위원장은 “오늘 이 자리는 서로 다른 지역에서 모인 회원들이 하나로 어우러지며 자유총연맹의 정체성과 사명을 되새기는 뜻깊은 시간”이라며, “앞으로도 경기도의회는 자유민주주의 수호를 위한 각종 민간단체 활동에 지속적인 관심과 지지를 아끼지 않겠다”고 말했다.또한 임 위원장은 “도민과 함께하는 체육행사를 통해 공동체의식을 높이고, 나아가 경기도의 통합과 상생 발전을 이루는 데 큰 의미가 있다”며, “자유총연맹이 지속적으로 도민의 신뢰를 받는 조직으로 거듭나길 바란다”고 전했다.이날 행사는 지회별 입장 퍼레이드를 시작으로, 국민의례, 내빈 소개, 개회사 및 축사, 선수대표 선서 순으로 진행됐으며, 이어 줄다리기, 4인 3각, 축구 승부차기, 릴레이 등 다채로운 체육활동을 통해 회원 간 친목과 단합을 도모했다.한편, 안전행정위원회는 자유총연맹 활동에 대한 제도적·행정적 지원을 검토하고, 유관 기관과의 협력 강화를 통해 민간단체의 자율성과 공공성이 조화를 이룰 수 있도록 지속적으로 뒷받침해 나갈 계획.온라인뉴스팀