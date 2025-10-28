이채명 경기도의원, 안마사 일자리사업 통해 어르신 복지와 지역 일자리 모두 잡는다

이미지 확대 이채명 의원이 호계3동 구장터 경로당을 방문해 경기도 안마사협회가 추진 중인 안마사 파견 일자리사업 현장을 살펴보고, 의견을 청취한 후 사업에 참여한 안마사, 어르신들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 이채명 의원(더불어민주당, 안양6)은 최근 호계3동 구장터 경로당을 방문해 경기도 안마사협회가 추진 중인 안마사 파견 일자리사업 현장을 살펴보고, 사업에 참여한 안마사와 어르신들의 의견을 들었다.이 사업은 경기도가 지원하고 안양시가 함께 매칭하는 복지형 일자리사업으로, 안마사들이 경로당 등 노인시설을 직접 방문해 어르신들에게 안마 서비스를 제공하는 프로그램이다.도는 이를 통해 안마사에게는 안정적인 일자리를 제공하고, 어르신들에게는 건강과 휴식을 선물하는 1석2조의 상생형 사업으로 평가한다.안마 서비스를 받은 한 어르신은 “15년 전에 한 번 받았는데, 이렇게 다시 찾아와 주시니 너무 고맙다”며 “몸이 시원하고, 다음에도 꼭 신청하고 싶다”고 소감을 전했다.이채명 의원은 “경기도의 복지형 일자리사업이 현장에서 실질적인 도움이 되고 있다”며 “안마사들의 일자리 안정과 어르신들의 건강 증진이라는 두 가지 효과를 동시에 거두는 만큼, 보다 많은 경로당이 참여할 수 있도록 제도적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.이번 현장 방문을 통해 이 의원은 사업 운영 실태를 면밀히 확인하고, 경로당별 신청 절차 간소화와 사업 지속 추진 방안을 논의했다. 경기도의회는 앞으로도 어르신들의 건강 복지 증진과 지역 일자리 창출을 위한 다양한 정책을 발굴·지원해 나갈 예정이다.온라인뉴스팀