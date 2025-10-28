신미숙 경기도의원, 통학버스 지원 중단 우려 현장 찾아…통학 불편 해소방안 논의

이미지 확대 신미숙 의원이 23일, 화성 동양초등학교를 방문해 간담회를 열고 학부모, 학교, 화성오산교육지원청 관계자와 함께 학생 등하교길 안전과 통학 불편 해소방안에 대해 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 23일, 화성 동양초등학교를 방문하여 학부모, 학교, 화성오산교육지원청 관계자와 함께 학생 등하교 불편 최소화를 위한 통학버스 운영 관련 간담회를 가졌다.이번 간담회는 2026년 새동초(남양2초) 개교로 통학구역이 변경되면서, 기존 통학구역에서 다녔던 동양초등학교 학생들의 통학버스 이용이 중단될 위기에 놓이자 이들의 등하굣길 안전과 통학 불편 해소 방안을 논의하고자 마련됐다.특히 통학구역 조정으로 새동초등학교로 전학할 학생들도 있는 반면, 동양초등학교에 남게되는 학생들의 경우 이들의 등하굣길 안전 확보에 대한 대안이 없다는 현실적인 어려움이 제기됐다.이날 간담회에 참석한 동양초등학교 학부모는 “현재 초등학생 자녀가 통학버스를 이용하며 안전하게 등교하고 있었는데 내년부터 버스 지원이 중단된다면 통학로 주변이 공사 중이고 도로 정비가 덜 된 상황이라 저학년 학생이 혼자 다니기에는 학부모 입장에서 염려된다”며 “아이들의 안전을 위해 통학버스 지원을 계속해 줄 것”을 호소했다.이에 신 의원은 “새동초 개교에 따라 통학구역 조정은 불가피한 상황이더라도 아이들의 안전과 학부모의 부담을 배제해서는 안 된다”라며 “동양초등학교로 다니는 학생들은 도로 여건이 열악하여 걸어서 등하교 하기 어려운 상황이다”라는 점에 깊은 공감을 나타냈다.끝으로 신 의원은 “최근 잇따르는 아동 유괴 및 납치사건 등을 고려하였을 때, 통학버스 지원 중단 여부를 신중히 검토해 줄 것”을 동양초등학교 및 화성오산교육지원청 관계자에게 덧붙였다.온라인뉴스팀