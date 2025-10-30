김동영 경기도의원, 평택항의 탄소중립...넷제로 추진 적극 지원하겠다

이미지 확대 김동영 의원이 28일 서울무역전시컨벤션센터 세미나실1에서 열린 ‘2025 경기도 평택항 포럼’에 참석해 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ‘2025 경기도 평택항 포럼’에서 김동영 의원이 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 28일 서울무역전시컨벤션센터 세미나실1에서 개최된 ‘2025 경기도 평택항 포럼’에 참석해 포럼 개최를 축하했다.경기도와 경기평택항만공사가 평택항의 탄소중립 실현에 적극 나서줄 것을 당부하며 의회에서도 이를 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.경기도가 주최하고 경기평택항만공사가 주관한 이날 토론회는 ‘친환경 선박 등장에 따른 평택항 녹색항로 구축 전략’을 주제로 ▲평택항의 녹색해운항로 전략 ▲친환경 항만 해외 사례 ▲평택항 수소항만 구축 전략 등 다양한 주제 발표와 함께 해운·항만·친환경 에너지 등 여러 분야 전문가의 심도 있는 토론이 이어졌다.김동영 부위원장은 축사에서 “국제해사기구(IMO)가 2023년 채택한 ‘2050년 해운부문 탄소중립 달성 전략’은 전 세계 해운 산업의 방향을 제시한 중요한 전환점”이라며 “평택항 또한 해운항로와 항만 운영 전반에서 탄소중립과 넷제로 실현을 위해 적극 노력해야 한다”고 강조했다. 이어 “경기도와 경기평택항만공사는 이미 수소에너지 활용 기지 구축과 친환경 항만안내선 투입 등 다양한 사업을 통해 친환경 항만 조성을 선도하며 국내 다른 항만의 모범이 되고 있다”며 “앞으로 친환경 선박을 활용한 녹색 해운항로 구축에서도 더욱 큰 성과를 거두길 기대한다”고 밝혔다.마지막으로 김 부위원장은 “오늘 토론회에서 다루는 녹색항로, 친환경 항만 등의 다양한 주제들을 토대로 경기도 그리고 경기평택항만공사가 성공적인 탄소중립ㆍ넷제로 전략을 수립하고, 국내 항만 중 가장 먼저 이를 이행할 수 있도록 의회에서도 적극 지원하겠다”고 말하며 축사를 마쳤다.온라인뉴스팀