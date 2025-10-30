최만식 경기도의원, 찾아가는 차량 전달식... 성남 장애인시설 지원

이미지 확대 최만식 의원이 29일, 경기도와 경기복지재단이 주관한 ‘찾아가는 차량 전달식’ 행사에 참석해 관계자들을 격려하고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)은 29일, 경기도와 경기복지재단이 주관한 ‘찾아가는 차량 전달식’ 행사에 참석했다.이번 행사는 ‘2025년 경기도 사회복지시설 차량 지원사업’의 일환으로 마련된 자리로, 이날 경기도시각장애인연합회 성남시지회(지회장 김화주)와 비쏘금보호작업장(시설장 백명진)에 각각 승합차 한 대씩을 전달했다.차량을 전달받은 김화주 지회장은 “보행의 제약으로 이동이 쉽지 않았던 시각장애인들에게 이번 차량 지원은 큰 변화”라며 “각종 교육과 행사에도 적극적으로 참여할 수 있게 돼 마음이 한결 가볍다”고 전했다.백명진 시설장은 “외부 프로그램을 운영할 때마다 직원의 개인 차량을 이용해 인원을 나누어 이동해야 해 불편이 컸다”며 “이제는 한 차량으로 함께 이동할 수 있어 장애인들의 참여 기회가 넓어지고, 프로그램 운영도 훨씬 수월해질 것”이라고 밝혔다.특히, 두 시설 관계자는 이번 차량 지원이 장애인의 자립과 사회참여 의지를 높이는 전환점이 될 것이라며 “도민의 목소리를 세심하게 살피고, 지원에 앞장서 준 최만식 의원께 감사드린다”고 입을 모았다.최만식 의원은 “새로운 차량이 도입되면서 성남 지역 장애인 복지시설의 이동 환경이 한층 개선됐다”며 “이 차량이 장애인의 이동 불편을 해소하고 복지서비스 접근성을 높이는 힘이 되길 바란다”고 말했다.한편, ‘2024년 경기도 사회복지시설 차량 지원사업’은 경기도 내 다양한 사회복지시설을 대상으로 맞춤형 차량을 지원하는 사업이다.온라인뉴스팀