이재영 경기도의원, ‘G-FAIR KOREA 2025’ 현장 찾아 경기도 수출 중소기업 격려

수정 2025-10-31 09:58
입력 2025-10-31 09:58
이미지 확대
이재영 의원이 10월 30일 고양 킨텍스에서 개막한 ‘G-FAIR KOREA 2025(제28회 대한민국우수상품전시회)’ 개막식에서 테이프 커팅을 하고 있다. (사진=경기도의회)
이재영 의원이 10월 30일 고양 킨텍스에서 개막한 ‘G-FAIR KOREA 2025(제28회 대한민국우수상품전시회)’ 개막식에서 테이프 커팅을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 이재영 의원(부천3, 더불어민주당)은 10월 30일 고양 킨텍스에서 열린 ‘G-FAIR KOREA 2025(제28회 대한민국우수상품전시회)’ 개막 일정과 전시장 부스를 찾아 도내 수출 중소기업을 격려했다.

이재영 의원은 생활·헬스케어·소비재 등 주력 품목 기업의 전시 부스를 하나하나 방문해 제품 시연을 직접 체험하고 바이어 상담 과정을 살피며 현장의 어려움과 정책 수요를 꼼꼼히 확인했다.

이재영 의원은 현장 의견을 바탕으로 수출 전 과정(제품개발–인증–물류–마케팅)을 한 번에 지원하는 ‘기업별 맞춤형 패키지’ 정책 지원이 시급하다고 강조했다.

이미지 확대
이재영 의원이 ‘G-FAIR KOREA 2025(제28회 대한민국우수상품전시회)’ 현장을 방문해 부스에서 관계자들과 함께 제품을 살펴보며 수출 중소기업의 애로사항을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)
이재영 의원이 ‘G-FAIR KOREA 2025(제28회 대한민국우수상품전시회)’ 현장을 방문해 부스에서 관계자들과 함께 제품을 살펴보며 수출 중소기업의 애로사항을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)


이어서 “수출기업들이 가장 힘들어하는 비용과 시간을 경기도가 묶음으로 덜어주는 것이 핵심이며, 기업당 전담 코디네이터가 처음부터 끝까지 책임 지원하는 구조가 필요하다”라고 말했다.
끝으로 이재영 의원은 “오늘 청취한 중소기업과 노동자의 생생한 목소리가 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속하며 이날의 G-FAIR KOREA 현장 일정을 마무리했다.

온라인뉴스팀
