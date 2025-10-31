국중범 경기도의원, ‘다시 민주주의’ 주제로 열린 제18회 세계민주주의의 날 기념식 참석

이미지 확대 국중범 의원이 제18회 세계민주주의의 날 기념식에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 제18회 세계민주주의의 날 기념식이 10월 30일 경기아트센터 컨벤션홀에서 개최된 가운데, 참석자들이 ‘다시 민주주의’ 슬로건을 담은 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)은 30일(목) 경기아트센터 컨벤션홀(도움관)에서 열린 ‘제18회 세계민주주의의 날 기념식 및 2025 경기국제민주포럼’에 참석해 민주주의의 의미를 되새기고, 민주주의 회복과 확산을 위한 연대의 뜻을 밝혔다.이번 행사는 ‘다시, 민주주의’를 주제로 (사)성남민주화운동사업회가 주최·주관하고 경기도가 후원했으며, 염태영 국회의원, 황대호 경기도의회 문화체육관광위원장, 국중범 도의원, 이영봉 도의원 등 다수의 내외빈이 참석해 자리를 빛냈다.특히 세계민주주의의 날을 기념하는 행사는 전국 지방정부 중 유일하게 경기도에서만 개최되고 있으며, 올해로 18회를 맞이했다.국중범 의원은 이날 기념식 현장에서 민주주의의 가치와 의미를 함께 나누며, “오늘 제18회 세계민주주의의 날 기념식에 신장호 열사의 어머니께서 함께하셨습니다. 고(故) 신장호 열사는 고등학교 시절부터 저와 함께 전두환 군사독재 정권에 맞서 민주주의를 위해 싸운 동지이자 후배였습니다.”라고 전했다.이어 국 의원은 “신장호 열사의 뜻을 이어받아 이 땅의 진정한 민주주의와 조국 통일을 위해 끝까지 투쟁해 나가겠다.”며 결의의 뜻을 밝혔다.국 의원은 평소에도 민주화운동 세대의 정신을 계승하고, 경기도 차원의 인권·민주주의 증진을 위한 정책 추진에 앞장서고 있다.국 의원은 “경기도가 대한민국 민주주의의 산실이자 시민 연대의 중심으로 자리 잡을 수 있도록 도의회에서도 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다.한편, 이번 기념식은 세계 각국의 민주주의 위기를 돌아보고, K-민주주의의 경험을 세계 시민과 공유하기 위한 ‘국제민주포럼’으로 이어졌으며, 캐나다·영국·프랑스·아프리카 등 해외 인사들이 참여해 다양한 토론을 진행했다.온라인뉴스팀