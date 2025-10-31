김진경 경기도의회 의장, 대한민국시도의회의장협의회 2025년 제6차 임시회 참석...지방의회 기능 확대 등 논의

이미지 확대 김진경 의장을 비롯한 전국 시도의회 의장들이 10월 30일 충청북도의회에서 열린 ‘대한민국시도의회의장협의회 2025년 제6차 임시회’에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 10월 30일 ‘대한민국시도의회의장협의회 2025년 제6차 임시회’에서 지방의회 기능 확대 등 현안에 대해 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더불어민주당, 시흥3)이 ‘대한민국시도의회의장협의회 2025년 제6차 임시회’에 참석해 지방의회 기능 확대 등 다양한 의제를 논의했다고 31일 밝혔다.임시회는 지난 30일 오후 전국 시도의회 의장들이 참석한 가운데 충청북도의회에서 열렸다.회의에서는 지방의회 권한과 기능 강화를 위한 안건들을 처리하고, 기후위기 극복 특별위원회 구성과 담배 제조물의 결함 인정 및 사회적 책임 촉구 등 다양한 현안들을 논의했다.회의 이후에는 충청북도의회 의정전시관과 미디어아트월 등을 견학하며 효과적인 의정홍보에 대해서도 서로 의견을 나눴다.김진경 의장은 “지방자치 확대와 지방의회 권한 강화를 위해서는 전국 의회가 함께 힘을 모아야 한다”라며 “앞으로 지방의회법 제정 등 지방의회의 미래를 위해 전국 시도의회 의장들과 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀