이은결, APEC CEO 서밋 특별 만찬에서 감동의 무대로 글로벌 CEO들을 매료시키다.

지난 30일 경주 황룡원에서 열린 APEC CEO 서밋 특별 만찬에서, 일루셔니스트 이은결은 APEC의 주제에 맞춘 특별 공연을 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다.이은결은 한국의 대표적인 경북 지역의 전통 설화인 ‘하회탈의 전설’에서 영감을 받아 자신만의 퍼포먼스 아트로 재해석했다.장인의 혼이 깃든 탈이 현대적 무대 속에서 생명을 얻는 듯한 연출은 참석한 모든 이에게 깊은 감동과 인상을 남겼다.소속사 컴퍼니 이지는 “이은결은 APEC의 협력과 약속의 가치를 한국 문화의 아름다움과 함께 예술적으로 표현했다”며 “이번 공연은 한국 예술의 다양성과 창의성을 전 세계에 알리는 계기가 됐다”고 전했다.이번 APEC에서는 K콘텐츠의 주요 인물들이 함께 참여해 문화적 의미를 더했다. 방탄소년단 RM은 CEO 서밋에서 기조연설을 맡았고, 이은결은 특별 만찬 무대를 장식했으며, 홍보대사 지드래곤(G-Dragon)은 정상회의 만찬에서 환영 공연을 선보일 예정이다.이처럼 한국은 ‘문화강국, 예술강국, 콘텐츠강국’으로서 세계무대에서 차별화된 존재감을 드러내고 있다.온라인뉴스팀