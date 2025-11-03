성기황 경기도의원, ‘교육복지는 학생 삶 지탱하는 제도적 울타리’ 강조

이미지 확대 성기황 의원(앞줄 왼쪽 두 번째)이 10월 30일, 군포의왕교육지원청에서 열린 ‘2025년 교육복지우선지원사업·교육복지안전망 지역교육복지협의회’에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 30일(목) 군포의왕교육지원청에서 열린 「2025년 교육복지우선지원사업·교육복지안전망 지역교육복지협의회」에 참석했다.이날 회의에서는 ▲2025년 교육복지우선지원사업과 교육복지안전망 운영 보고, ▲2026년도 학생맞춤통합지원법 시행 안내, ▲지역 사업 운영 활성화 방안 등을 논의했다. 특히 성 의원은 지역교육복지협의회 위원으로 위촉돼 지역 내 아동, 청소년의 교육복지 실현을 위한 정책 방향과 사업 운영 전반에 참여할 예정이다.성 의원은 “학교 생활에 어려움을 겪는 학생들은 단순히 학업뿐 아니라 정서적·가정적 요인 등 복합적으로 영향을 받는다”고 전하며 “교육복지사업이 학생 개개인의 삶을 이끌어주는 제도적 울타리가 돼야 한다”고 강조했다.이어 성 의원은 “내년부터 시행되는 학생맞춤통합지원법을 통해 모든 학교에서 학생들을 위한 맞춤 지원이 이뤄지도록 기반이 마련된 만큼 경기도교육청과 교육지원청 간의 협력이 더욱 중요해졌다”고 설명했다.마지막으로 성 의원은 “저 또한, 모든 아이가 공교육의 울타리 안에서 성장하고 행복할 수 있도록 교육의 장을 넓히는 일에 함께 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀