유영두 경기도의원 “남한산성 국제학술회의, 남한산성 전략적 활용의 신호탄 될 것”

이미지 확대 유영두 의원이 10월 31일 광주시 문화예술의전당 맹사성홀에서 개최된 ‘2025 남한산성 국제학술회의’에 참석해 국내외 전문가들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 유영두 의원이 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 유영두 부위원장은 지난 10월 31일(금) 광주시 문화예술의전당 맹사성홀에서 개최된 ‘2025 남한산성 국제학술회의’에 참석해 남한산성의 전략적 활용과 지역경제 발전의 중요성을 강조했다.유영두 부위원장은 축사에서 “남한산성은 단순한 문화유산을 넘어 광주 지역의 정체성을 대표하는 자산이며, 세계유산으로서의 가치를 구현할 수 있는 핵심 자산이다”라고 말했다. 그는 “남한산성의 역사·문화적 자산을 체계적으로 활용함으로써 광주의 지역경제를 활성화할 수 있는 기회의 장이 되어야 한다”라고 설명했다.특히 유 부위원장은 “남한산성 국제학술회의와 남한산성 위령비 건립은 이런 남한산성의 전략적 활용의 신호탄이 될 것이다”라며 “이를 통해 남한산성을 지킨 역사의 순간을 후대에 올바르게 전할 수 있고, 국제적인 논의를 통해 다양한 활용방안을 제시하도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.이번 2025 남한산성 국제학술회의는 유영두 부위원장이 남한산성의 전략적 활용을 논의하기 위해 마련한 행사로, 세계 각국의 성곽 문화유산 활용 사례를 공유하고 남한산성의 지속가능한 활용 방안을 논의했다. 3일간 진행된 학술회의에 인도, 중국, 일본 등 아시아 3개국과 네덜란드, 영국 등 유럽 2개국의 문화유산 전문가들이 참가해 각국의 문화유산 활용 사례를 공유했다. 국내 전문가들은 이들과 함께 세계유산 남한산성의 활용과 발전 전략을 제시했다.마지막으로 유 부위원장은 “경기도의 문화체육관광위원회 부위원장으로서 남한산성의 역사적 가치를 보존하고, 이를 광주의 지역경제 활성화라는 결과로 나타날 수 있도록 최선을 다하겠다”라며 “나아가 남한산성 위령비 건립 등을 통해 도민 모두가 남한산성의 소중함을 체감하고, 이를 통해 광주의 지속가능한 발전을 이룰 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀