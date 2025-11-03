김철진 경기도의원, 융합문화콘서트 참석해 도민 체감형 정책 필요성 강조
경기도의회 미래과학협력위원회 소속 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 지난 1일 한양대학교 ERICA 캠퍼스 민주광장에서 열린 ‘2025 안산사이언스밸리(ASV) 과학축제’에 참석했다.
이번 과학축제는 융합문화콘서트부터 창의융합캠프, 체험존, 문화공연까지 다양한 프로그램으로 구성됐다.
특히 융합문화콘서트는 과학·인문·사회 등 다양한 분야의 저명인사를 초청해 진행하는 특강으로, 지역 혁신 R&D를 선도하는 융합기술 전문 연구기관인 차세대융합기술연구원의 대표적인 과학 대중화 사업의 일환이다.
이날 진행된 특강은 한양대학교 전임교수로 재직했던 뇌과학자 장동선 대표가 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’라는 주제로 이끌었다.
김 의원은 축사를 통해 “AI와 인간이 함께 살아가는 미래를 대비할 수 있는 장이 되기를 바란다”며, “미래과학협력위원회 위원으로서 지역사회의 융합과학문화 확산과 대중화를 위해 도민이 체감할 수 있는 정책을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.
이어 “이번 행사를 계기로 융합과학기술에 대한 더 많은 관심을 가져달라”고 당부했다.
온라인뉴스팀
