신미숙 경기도의원, 해외 바이어가 찾는 K-수출박람회…지페어 코리아 방문
수정 2025-11-03 14:22
입력 2025-11-03 14:22
경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 31일(금), 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘제28회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2025·이하 지페어코리아)’ 현장을 방문해 국내 전도유망한 중소기업 및 소공인 관계자들을 격려했다.
올해로 3번째 지페어코리아를 방문하는 신미숙 의원은 전시관 현장을 직접 둘러보며 행사 운영상 미비한 부분은 없는지 파악하고, 박람회에 참석한 여러 관계자들을 만나 경제 현안과 건의사항을 청취했다.
신 의원은 “지페어코리아는 작지만 강한 중소기업과 소공인들이 자신들의 역량을 인정받고 해외 수출의 교두보를 마련할 수 있는 좋은 기회”라면서 “도의회 차원에서도 지속적인 지원을 이어가고 더 많은 기업들이 박람회에 참석할 수 있도록 경기도와 함께 머리를 맞대겠다”고 전했다.
이어 신 의원은 “내년에는 다양한 유형과 업종의 기업들이 활발히 참여하여 해외 바이어들이 찾는 명실상부한 K-수출박람회로 자리매김하길 바란다”고 덧붙였다.
한편, 올해 지페어 코리아는 166개 기업이 참가했고, 해외 초청 바이어 수는 전년 대비 121% 증가하는 등 괄목할 만한 성과를 거두었다.
온라인뉴스팀
