이석균 경기도의원, 경기북부 청년정책 해법 모색 토론회 성료...청년이 돌아오는 북부로

이미지 확대 11월 1일 ‘경기북부 청년의 미래를 그리다 – 경기도미래세대재단의 역할과 비전’ 토론회에서 좌장으로 참여한 이석균 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 이석균 의원(국민의힘, 남양주1)은 1일(토) 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 경기연구원과 공동으로 ‘경기북부 청년의 미래를 그리다 – 경기도미래세대재단의 역할과 비전’ 토론회를 개최하고, 경기북부 청년의 삶과 미래를 위한 정책적 해법을 모색했다.이 의원과 경기연구원은 이번 토론회를 경기북부 지역 청년들이 겪는 일자리, 주거, 문화 인프라 부족 문제를 해결하고, 이들의 참여와 자립을 지원하기 위한 ‘경기도미래세대재단 북부센터 설치’의 필요성과 실행방안을 논의하고자 마련했다.이석균 의원은 개회 인사말에서 “경기북부는 여전히 행정·산업·문화 인프라가 부족한 지역이지만, 청년들의 잠재력만큼은 누구보다 크다”며 “이번 토론회를 통해 경기도미래세대재단이 북부청년들의 플랫폼으로 자리 잡고, 삶의 질을 실질적으로 높일 수 있는 제도적 기반을 마련하고자 한다”고 밝혔다.이어 이석균 의원은 “미래세대재단이 경기남부 중심으로 운영되는 한, 지역 간 불균형은 계속될 수밖에 없다”며 “북부센터 설립은 선택이 아니라 필수이며, 도의회와 연구기관, 지역사회가 함께 협력해야 할 과제”라고 강조했다.이날 토론회에서는 경기연구원 조은영 박사가 ‘경기북부 미래세대재단 역할 강화 방안’을, 경기북부청년네트워크 김지현 활동가가 ‘경기북부 청년의 삶과 현실’을 주제로 발표했다.이어 열린 종합토론에서는 경기북부청년네트워크, 경기도미래세대재단, 경기도청 관계자들이 참여해 청년정책의 실행력 강화, 재단의 운영 구조, 청년참여 거버넌스 구축 방안 등을 심도 있게 논의하며, “청년정책이 일회성 사업에 머물러서는 안 되며, 북부센터가 실질적인 지원의 허브로 자리 잡아야 한다”고 입을 모았다.이 의원은 “오늘 논의된 의견들을 바탕으로 도의회 차원에서 정책 실행력을 갖춘 구체적 방안을 마련하겠다”며 “청년이 떠나는 북부가 아니라, 청년이 돌아오고 정착하는 북부를 만드는 것이 목표”라고 말했다.이번 토론회는 경기북부 청년정책의 새로운 방향을 제시한 자리로 평가됐다. 이 의원은 “경기도의 균형발전은 청년의 균형에서 시작된다”며 “도의회가 그 변화를 선도하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀