경기도의회 소통위원회 출범...김진경 의장 “소통으로 민생현안 해결하는 협치모델 역할” 강조

이미지 확대 김진경 의장(가운데)이 11월 3일 의회 예담채에서 열린 ‘경기도의회 소통위원회 위촉장 수여식’에서 곽미숙 위원장(왼쪽에서 세 번째) 등 위촉위원들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 11월 3일 의회 예담채에서 열린 ‘경기도의회 소통위원회 위촉장 수여식’ 이후 첫 회의가 진행되고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 ‘경기도의회 소통위원회 위촉장 수여식’에서 인사말을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회(의장 김진경)는 3일 소통위원회 위원 위촉장 수여식을 개최하며 체계적인 소통과 협력 활동에 나섰다.소통위원회는 경기도의회의 소통 활성화와 지방자치 실현을 위해 「경기도의회 소통 기본 조례」를 근거로 만든 조직으로, 도의회를 중심으로 집행부와의 소통 및 협력체계를 구축하게 된다.김진경 의장(더민주, 시흥3)은 이날 의회 예담채에서 곽미숙(국민의힘, 고양6)·장민수(더민주, 비례)·이채명(더민주, 안양6)·박상현(더민주, 부천8)·한원찬(국민의힘, 수원6)·김재훈(국민의힘, 안양4) 도의원과 이지석 광명시의원, 이은경 동두천시의원 및 민간위원 총 15명에게 위촉장을 수여했다.위원들은 이날부터 ▲소통 기본계획의 수립 시행에 관한 심의와 조정 ▲소통 활성화를 위한 제도 개선 ▲소통 활동에 대한 평가 및 발굴 내용의 권고 및 이행 촉구 등의 업무를 수행하게 된다.앞으로 소통위원회는 의원 면담, 민원, 도민 조사, 언론 보도 분석 등을 통해 신규 정책 의제를 발굴하여 경기도 및 시·군, 집행부와 연계하고, 민간단체 등 민간과의 협력을 강화할 계획이다.또한, 영역별 분과위원회를 구성한 뒤, 경기도 현안들을 분석해 의제를 도출하고 정책 추진에 반영할 예정이다.위촉식 직후 위원들은 곽미숙 도의원을 위원장으로, 송성영 경기시민사회단체연대회의 상임대표를 부위원장으로 선출했다.곽미숙 위원장은 “지역사회는 우리의 정책이 직접적으로 영향을 미치는 곳으로, 그 발전이 곧 우리의 목표이자 사명”이라며 “운영 중인 제도를 더 두텁게, 새로 발굴할 정책을 확실한 성과로 만들기 위해서는 우리의 협력이 그 어느 때보다 중요하다”고 강조했다.김진경 의장은 “지방자치 실현을 위해서는 집행부는 물론 도민과의 소통이 무엇보다 중요하다”라며 “소통위원회가 소통으로 민생 현안을 해결하는 협치 모델이 되어 도민 중심 지방자치를 실현하고, 민주적이고 효율적으로 도정 정책의 기반을 마련하는 중심 역할을 해주기를 바란다”라고 기대했다.온라인뉴스팀