이은주 경기도의원, 구리시검도회와 학교운동부 지역기반 스포츠 확대 방안 논의

이미지 확대 이은주 의원이 10월 31일 정담회를 열고 장자초 학부모 및 검도 관계자들과 함께 학교운동부의 지속 운영과 지역 체육 활성화 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 정담회를 마친 이은주 의원과 장자초 학부모 및 검도 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)은 지난 10월 31일(금) 구리시검도회에서 장자초 학부모 및 검도 관계자들과 함께 학교운동부의 지속 운영과 지역 체육 활성화 방안을 논의하는 정담회를 개최했다.이번 간담회는 지난해 장자초 학부모들과의 만남에서 제기된 의견을 바탕으로, 이은주 의원이 경기도교육청과 지속적으로 논의해 온 학교운동부의 지역기반 스포츠 확대 방향을 설명하기 위해 마련됐다.이 의원은 “학교운동부는 학생 개인의 진로를 넘어 지역공동체의 활력과도 연결되는 중요한 자산”이라며 “특히 구리시 관내 중학교에 검도부가 없어 초등학교 졸업 후 운동이 단절되는 문제를 해소하기 위해 학교 밖에서도 훈련과 대회 참여가 가능한 ‘지역기반 스포츠클럽(G-스포츠)’ 체계를 추진하고 있다”고 밝혔다.이 의원은 또 장자초 검도부의 방과후 활동 사례를 소개하며 “과거에는 학부모 자부담으로 운영됐지만, 교육청 예산을 확보해 전문 코치를 채용하고 운영비를 지원함으로써 공공성을 강화했다”며 “이 경험을 바탕으로 학교 방과후 프로그램과 지역기반 스포츠클럽이 자연스럽게 연결되는 구조를 만들어야 한다”고 강조했다.한편, 간담회에 참석한 학부모들은 “학업과 운동을 병행하기 어려운 현실”을 언급하며 “아이들이 운동을 지속할 수 있도록 시간적·제도적 지원이 필요하다”고 건의했다. 이에 대해 이 의원은 “정규 교과와 체육활동은 대립하는 것이 아니라 서로를 보완해야 한다”며 “주말 집중 훈련제나 유연한 시간표 운영 등 학업과 운동의 균형을 위한 개선방안을 교육청과 협의하겠다”고 답했다.마지막으로 이 의원은 “구리시 내 학생들이 안정적으로 훈련할 수 있는 엘리트 스포츠 공간 마련 계획을 수립하고, 지도자 양성 및 예산 확보 방안을 검토하고 있다”며 “학교와 지역, 체육회, 교육청이 함께 협력해 학생들이 학교를 졸업한 뒤에도 운동을 이어갈 수 있는 지속 가능한 체육 기반을 만들겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀