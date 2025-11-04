김완규 경기도의원, 고양예고 기숙사 건립 관련 간담회 개최

이미지 확대 김완규 의원이 경기도의회 심홍순 의원, 경기도교육청 사립학교과 및 의회협력과 관계자, 고양예술고등학교 관계자 등과 함께 고양예고 기숙사 건립 추진을 위한 간담회를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 김완규 의원(국민의힘, 고양12)은 경기도의회 심홍순 의원, 경기도교육청 사립학교과 및 의회협력과 관계자, 고양예술고등학교 관계자 등과 함께 고양예고 기숙사 건립 추진을 위한 간담회를 진행했다.이번 간담회는 학생들의 주거 여건 개선과 안정적인 교육환경 조성을 위한 기숙사 건립 방안을 논의하고자 마련된 자리로, 특히 민간투자사업(BTO) 방식의 추진 가능성을 중심으로 심도 있는 논의를 벌였다.김완규 의원은 “예술계 학생들의 학업 특성상 장시간의 수업과 연습이 병행되는 만큼, 기숙사 건립은 단순한 편의시설이 아니라 교육의 연장선상에 있는 필수 기반시설”이라며, “학생들이 최소한의 부담으로 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 검토해야 한다”고 강조했다.이어 김 의원은 “기숙사 건립이 민간투자사업으로 추진될 경우, 절차적 투명성과 재정 건전성 확보가 무엇보다 중요하다”며 “경기도교육청이 관련 법령과 제도적 요건을 면밀히 검토해 추진해야 한다”고 당부했다.또한 “고양예고는 일반 학교와 달리 예술계열의 특수성이 크다”며 “학생과 학부모의 경제적 부담을 줄이는 동시에, 학생들의 창의성과 예술적 역량이 최대한 발휘될 수 있는 학교문화 조성을 병행해야 한다”고 덧붙였다.김 의원은 앞으로도 경기도교육청 및 관계 기관과 긴밀히 협의해, 고양예고 기숙사 건립을 학생 중심의 교육환경 개선 사업으로 추진할 수 있도록 지속적으로 관심과 지원을 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀