김동영 경기도의원, 어린이들의 높은 교통안전 의식을 뒷받침할 수 있도록 인프라 확충할 것

이미지 확대 김동영 의원이 5일 경기도의회 1층 로비에서 열린 ‘제5회 어린이 교통안전 포스터 공모전’ 입상작 전시회에 참석해 작품을 관람하며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 5일 경기도의회 1층 로비에서 열린 「제5회 어린이 교통안전 포스터 공모전」 입상작 전시회에 참석해 작품을 관람하고, 앞으로도 보행약자를 위한 교통안전 인프라 확충을 계속해 나가겠다는 의지를 밝혔다.경기도교통연수원은 ‘일상생활 속 실천력 강화 및 안전한 교통문화 확산에 따른 인식 제고’를 목적으로 도내 초등학생을 대상으로 매년 「어린이 교통안전 포스터 공모전」을 개최하고 있다. 올해로 5회째를 맞은 이번 공모전에서는 대상 3명, 최우수상 2명을 비롯해 총 100명의 입상자가 선정돼 어린이들의 높은 교통안전 관심과 인식 수준을 보여줬다.이날 농정해양위원회 김창식 부위원장(더불어민주당, 남양주5)과 함께 전시장을 찾은 김 부위원장은 수상 작품 하나하나를 세심히 살피며 “도내 어린이들의 교통안전에 대한 높은 의식을 확인할 수 있었다”고 말했다. 이어 “경기도와 경기도의회가 어린이 교통안전을 뒷받침할 수 있는 정책적 지원과 인프라 확충에 더 힘써야 한다”고 강조했다.김 부위원장은 “어린이들의 높은 교통안전 의식 수준에 걸맞은 환경을 조성하고, 교통사고를 실질적으로 예방할 수 있도록 경기도와 경기도의회가 교통안전 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 김동영 부위원장은 지난 7월 「경기도 보행약자 교통안전 관리에 관한 조례」를 대표로 발의하는 등 어린이와 노인 및 장애인 보호구역의 확충과 보행환경 개선을 위해 적극 노력하고 있다.온라인뉴스팀