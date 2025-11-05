이용욱 경기도의원, 청년세대 갈등 진단과 통합 방안 제시한다

이미지 확대 이용욱 의원이 5일 경기도의회 교섭단체 회의실에서 개최된 ‘경기도 청년세대 사회적 통합방안 연구’ 최종보고회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 이용욱 의원(더불어민주당, 파주3)이 제안한 ‘경기도 청년세대 사회적 통합방안 연구’ 최종보고회가 5일(수) 경기도의회 교섭단체 회의실에서 열렸다.이용욱 의원은 “청년세대가 겪고 있는 소득·세대·성별·지역·이념 갈등은 이미 개인의 문제가 아닌 사회 전체에 대한 신뢰와 공동체를 위협하는 수준에 이르렀다”며 “이번 연구를 제안한 것은 이러한 갈등의 실태를 면밀히 진단하고, 청년들이 다시 신뢰와 연대의 기반 위에서 살아갈 수 있도록 구체적 정책 해법을 마련하기 위함이었다”고 밝혔다.연구 결과에 따르면, 설문에 참여한 경기도 청년 409명의 86.8%는 한국사회의 갈등을 매우 심각하게 인식했으며, 성별·소득·세대·지역 등 여러 축에서 복합적 갈등을 경험하고 있는 것으로 나타났다. 특히 공정성, 불평등, 정치적 양극화가 청년 간 갈등을 심화시키는 주요 요인으로 꼽혔다.이 의원은 “청년세대는 갈등 문제에 대한 인식이 매우 높지만, 이를 조정하거나 협력적으로 해결할 수 있는 제도적 기반은 부족하다”고 지적하며, “경기도는 청년세대가 겪는 문제를 다각적으로 진단하고, 이를 실질적인 정책과 교육, 참여의 장으로 연결할 수 있는 역량을 갖춰야 한다”고 제언했다.그러면서 “이번 연구는 사회문제 진단뿐만 아니라, 청년들이 다시 공동체 안에서 신뢰를 회복하며 살아갈 수 있는 실질적 정책 해법을 찾는 과정이었다”며 “연구 결과가 경기도의 청년정책에 적극 반영돼 갈등을 넘어 공존과 협력으로 나아가는 기반이 되길 바라며, 경기도의회에서도 연구 결과가 실질적 정책으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀