김근용 경기도의원 “청소년의 눈높이에서 바라본 건강권...제도 개선으로 이어가겠다”

이미지 확대 김근용 의원이 5일 경기도의회 예담채에서 열린 ‘아동 건강권 증진 및 올바른 신체이미지 형성을 위한 아동 의견 전달식’에 참석해, 안양여자중학교 학생들로부터 의견서를 전달받고 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김근용 의원(국민의힘, 평택6)은 5일(수) 경기도의회 예담채에서 열린 ‘아동 건강권 증진 및 올바른 신체이미지 형성을 위한 아동 의견 전달식’에 참석해 안양여자중학교 학생들로부터 직접 의견서를 전달받고 청소년들과 간담회를 진행했다.이번 전달식은 초록우산 경인권역총괄본부는 이번 전달식을 주관하며 청소년들이 미디어 속 왜곡된 신체 이미지와 외모지상주의 문화로 겪는 어려움을 직접 알리고 제도 개선을 제안하는 참여형 권리 실현의 자리를 마련했다.이날 안양여중 학생 134명이 작성한 의견서에는 ▲SNS 속 외모 비교로 인한 스트레스, ▲방송에서의 외모 비하 표현 문제, ▲다양한 신체를 존중하는 교육 필요성 등이 구체적으로 담겼다.김근용 의원은 “오늘 전달된 의견은 청소년이 직접 느끼고 고민한 문제를 담고 있어 매우 의미가 크다”며, “학생들의 의견이 단순한 제안에 그치지 않고 실제 정책으로 이어질 수 있도록 ‘경기도교육청 학생건강증진에 관한 조례’ 개정 과정에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.또한 김 의원은 “학생 여러분이야말로 ‘아동이 권리의 주체’임을 증명하고 있다”라며, “여러분의 용기 있는 참여가 경기도의 변화를 만들어갈 것이며, 이 의견서가 선언이 아닌 변화의 출발점이 되도록 끝까지 함께하겠다”고 강조했다.한편, 김 의원이 준비 중인 「경기도교육청 학생건강증진 조례 일부개정조례안」은 아동과 청소년이 건강한 신체 인식을 형성하고, 학교 현장에서 체계적인 건강권 교육이 이루어질 수 있도록 하는 내용을 담고 있으며, 오는 12월 경기도의회 387회 본회의에 상정될 예정이다.온라인뉴스팀