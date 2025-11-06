김정영 경기도의원, 의정부시 사회복지단체와 정담회 개최

이미지 확대 김정영 의원이 5일 도의회 상담소에서 의정부시 사회복지단체와 정담회를 갖고, 취약노인 돌봄 공백 방지를 위한 예산 지원 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 제11대 제4기 경기도청 예산결산특별위원회 부위원장 겸 여성가족평생교육위원회 소속 김정영(국힘·의정부1) 도의원은 지난 5일 도의회 상담소에서 의정부시민재가노인지원서비스센터, 나눔의샘 재가노인지원서비스센터, 의정부노인종합복지관, 송산노인종합복지관 관계자들과 정담회를 갖고, 취약노인 돌봄 공백 방지를 위한 예산 지원 방안을 논의했다.최근 재가노인지원서비스 및 노인복지관·노인상담센터 도비 지원 축소 및 중단 논의가 제기되면서 현장의 우려가 커지고 있다.재가노인지원서비스는 도내 51개 센터에서 약 4,300명의 취약노인에게 일상생활 지원, 안전확인, 긴급대응 서비스를 제공하고 있으며, 현재 시비 90%·도비 10% 매칭 구조로 운영된다.도비가 축소될 경우 시비 편성 자체가 어려워 사업 지속이 불가능해질 수 있으며, 예산 부족으로 인한 인력 감축과 서비스 축소 등으로 사업이 중단될 우려가 있다.센터 관계자는 “도비 유지가 취약노인 안전망 유지에 필수적”이라고 강조했다.노인복지관 및 노인상담센터 역시 2026년 도비 전액 중단이 예고돼 있어, 필수 프로그램 중단, 고립·우울 노인 증가 등 현장 피해가 예상된다.이에 대해 김정영 도의원은 “취약노인 돌봄은 반드시 지켜야 할 사회안전망이며, 특히 경기북부는 노인 비중이 높고 복지 인프라가 상대적으로 부족한 만큼 예산 축소 시 피해가 더 클 수 있다”라며 “도 재정 여건이 쉽지 않더라도 필수 복지는 흔들려서는 안 된다”고 말했다.이어 김정영 도의원은 “2026년 예산 논의 과정에서 상임위 단계부터 충분히 검토하고 필요성을 적극 설명해 증액을 추진하면 이후 예결위에서도 세심하게 살펴 예산이 안정적으로 확보될 수 있도록 도의회 차원에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀