이용욱 경기도의원, 사회적경제 2026년 본예산 편성보고 받아... 사회적경제 활성화 담당한다

이미지 확대 이용욱 의원이 사회적경제 2026년도 본예산 편성보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 이용욱 의원(더불어민주당, 파주3)은 4일(화) 및 5일(수) 양일에 걸쳐 경기도 사회혁신경제국과 경기도사회적경제원으로부터 2026년도 본예산 편성 보고를 받았다.이용욱 의원은 이번 보고를 통해 사회적경제 조직과 현장이 직면한 과제가 예산에 적절히 반영되었는지 점검하고, 사회적경제의 예산 확대를 위한 논의를 이어갔다.이 의원은 “사회적경제는 지역의 문제를 해결하며 사회적 가치와 경제적 가치를 만드는 경제 모델로 중요성을 인정받아왔다”라며, “그러나 사회적경제의 역할이 중요하게 평가받고 있음에도, 현장 사회적경제 조직들은 예산 축소와 지원체계 약화로 운영에 어려움을 겪고 있다”라고 지적했다. 이어, “이번 예산 편성 보고를 통해 사회적경제 현장의 목소리를 정책·예산에 반영할 계획”이라고 밝혔다.특히 이 의원은 “이재명 정부가 사회적경제를 사회문제 해결과 지역혁신의 핵심 축으로 보고 지원 기조를 강화하고 있는 만큼, 경기도도 이에 발맞춰 사회적경제 활성화를 위한 투자를 확대해야 한다”라고 강조했다.이번 보고에서 이 의원은 ▲사회적경제 조직의 운영 안정화를 위한 예산 확보 ▲사회적경제 실무협의회에서 도출한 현장 맞춤형 정책 예산 반영 등을 촉구했다.또한, “2026년도 예산안이 확정되면 집행되는 예산이 실제 현장에서 효능감 있게 쓰이는지 지속적으로 점검하고, 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 경기도의원으로서 꾸준히 모니터링하겠다”라고 밝혔다.마지막으로 이용욱 의원은 “앞으로도 사회적경제 영역에서 경기도가 국내 최고 수준의 생태계를 만들어야 한다”라며 회의를 마무리했다.온라인뉴스팀