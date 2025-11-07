경기도의회 교육행정위원회, ‘2025년 행정사무감사’ 14일간 대장정 돌입

이미지 확대 교육행정위원회(위원장 이애형)가 7일 부천·안산·김포·파주교육지원청에 대한 행정사무감사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회(위원장 이애형)가 7일(금) 부천·안산·김포·파주교육지원청에 대한 행정사무감사를 시작으로, 오는 20일(수)까지 14일간의 ‘2025년도 행정사무감사’에 돌입했다.이번 행정사무감사는 부천교육지원청 등 총 12개 교육지원청과 율곡연수원 등 10개 직속기관, 중앙도서관 등 5개 교육도서관, 그리고 경기도교육청 본청을 대상으로 진행될 예정이며, 감사장소는 피감기관이 위치한 부천·성남·용인교육지원청, 남부연수원 등 기관 소재지와 경기도교육청 남부청사 및 상임위 회의실 등에서 열릴 계획이다.지방의회의 행정사무감사는 「지방자치법」 제49조에 따라 지방자치단체의 행정업무 전반에 대한 실태를 면밀히 파악하고, 잘못된 점을 시정 및 건의하며, 향후 의안 심사 및 예산 심사에 필요한 중요한 자료와 정보를 획득하기 위해 실시되며, 경기도의회는 이를 매년 11월 정례회 기간에 진행한다.이애형 위원장은 행정사무감사를 앞두고 “전국 최대 규모인 경기교육은 그 규모에 걸맞게 많은 현안과 다양한 사건·사고에 직면하고 있는데, 이번 행정사무감사를 통해 교육 현장과 긴밀히 소통하여 단순한 지적을 넘어 미래지향적인 발전 방향을 제시하는 데 집중할 예정”이라고 밝히고, “학생들의 눈높이에서 경기교육을 꼼꼼하게 살피며, 경기교육가족의 소중한 목소리를 교육 정책에 충실히 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀