이영희 경기도의원, ‘오산 산업단지, 화재 대응 상시 체계로 전환해야’

이미지 확대 이영희 의원이 7일 열린 2025년 행정사무감사에서 오산소방서 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 이영희 의원(국민의힘, 용인1)은 7일 열린 2025년 행정사무감사에서 오산소방서를 대상으로 관내 산업단지의 화재·폭발사고 대응체계를 점검하고, 업종 특성을 반영한 상시 대응 시스템 구축을 강력히 촉구했다.오산에는 가장(1~3) 및 세마산업단지 등 4개 산업단지에 약 150여 개의 업체가 입주해 있으며, 1만 명 이상의 근로자가 종사하고 있다. 이들 입주업체의 업종은 반도체, 2차 전지 등으로 화재 시 유독가스 확산, 연소 확대, 2차 폭발 위험이 높은 산업 구조를 가지고 있어, 단일 공장 화재가 산업단지 전체로 확산될 위험이 크다.이 의원은 “산업단지 화재는 한 번 발생하면 대형사고로 이어질 가능성이 높다”라며, “평상시 대응 수준으로는 초기 진화를 제압하기 어려운 만큼, 산업단지 특성에 맞는 전문화된 대응 체계가 필요하다”라고 지적했다.실제 2020년 오산 가장산업단지의 로봇제조 공장 화재는 인명피해는 없었지만 25억 원이 넘는 재산 피해를 초래한 바 있다. 이후 대형 사고는 없었지만, 산업재해 증가와 유해화학물질 취급·저장시설 확대로 위험 요인은 지속적으로 높아지고 있다.이 의원은 산업단지별 위험도 분석과 화학물질 취급 현황 파악이 체계적으로 이루어지고 있는지를 집중 질의하고, “각 업체의 화학물질 보유 현황, 누출·폭발 위험도, 초기 진압 우선 지점 등 현장형 대응 데이터를 소방당국이 정리해야 한다”라고 강조했다.또한 산업단지 내 합동소방훈련과 자위소방대 교육이 연 2~3회 이뤄지고 있다는 소방서 측 답변에 대해서도 실효성을 문제 삼았다. 이 의원은 “연 2~3회의 훈련은 ‘경험’이 아니라 ‘행사’에 가깝다”라며 “실제 상황에서 근로자들이 신속하게 대피하고, 초기 조치를 수행하며, 소방대의 진입 동선이 자연스럽게 확보될 수 있도록 반복적이고 실전형 훈련을 해야 한다”라고 역설했다.이 의원은 질의를 마무리하며 “오산의 산업단지는 도심과 인접해 있어, 한 번의 화재가 큰 피해로 이어질 수 있다”라며 “반복 점검과 불시 훈련, 자율소방대 역량 강화를 통해 실제 현장에서 작동하는 안전체계를 구축해 달라”고 당부했다.온라인뉴스팀