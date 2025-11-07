정동혁 경기도의원, 문화예산 확대 촉구하며 2025년 행감 포문 열어

이미지 확대 정동혁 의원이 7일 열린 2025년도 문화체육관광국 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 정동혁 의원(더불어민주당, 고양3)은 7일 열린 2025년도 문화체육관광국 행정사무감사에서 “문화체육관광 예산 증액이 절실히 필요하다”고 지적하며 첫 질의를 시작했다.정 의원은 “경기도의 문화체육관광 사업에 필요한 예산이 상당히 부족한 상황이 아닌가 하는 우려가 있다”며, “2026년 본예산 편성방향을 발표하는 시정연설과 기자회견에서 ‘문화’, ‘예술’, ‘체육’, ‘관광’이라는 단어조차 등장하지 않았다”고 말했다.이어 “예산안 제출과 함께 발표된 경기도 주요사업 90개 중 문화체육관광국 사업이 단 하나도 포함되지 않았다”면서, “내년도 주요사업에 문화체육관광국 사업이 없는 이유가 무엇인지 궁금하다”고 질의했다.또한 “문화체육관광국의 세출예산을 증액하여 경기도 전체 예산 대비 비중을 확대해야 한다”며, “작년 행정사무감사에서도 ‘문화·체육·관광 분야 예산 확대’가 지적되었는데, 여전히 추진 중이라는 답변만 반복되고 있다”고 꼬집었다.정 의원은 “거리로 나온 예술 사업은 75% 삭감되고, 경기대표관광축제 지원사업도 절반으로 줄었다”며, “이런 상황에서 문화정책의 지속성과 도민 문화 향유권 보장은 어렵다”고 지적했다.아울러 “문화·체육·관광은 도민의 삶의 질을 높이고 미래성장동력을 창출하는 핵심 분야”라며, “문화체육관광위원회 의원들과 집행부가 한마음으로 예산 비중을 확대해야 한다”고 강조했다.정 의원은 이어 “도 공공기관의 여가친화인증 참여 전무는 여가 활성화에 대한 무관심을 보여주는 단면”이라고 지적하며, “문화체육관광부가 운영하는 여가친화인증제는 노동자가 일과 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 여가친화경영을 실천하는 기업·기관을 인증하는 제도임에도 경기도 산하 공공기관은 단 한 곳도 인증받지 않았다”고 비판했다.나아가 “경기도는 「경기도 도민 여가 활성화 기본 조례」를 통해 여가정책의 추진 근거를 마련했지만 실제 사업 추진 실적이 부족하다”며, “도내 공공기관들이 여가친화인증제에 적극 참여하도록 하고 여가 활성화를 위한 조례 개정을 검토해야 한다”고 제안했다.끝으로 정 의원은 “이제는 일과 삶의 균형을 넘어 일과 삶의 조화를 추구하는 시대”라며, “경기도 공공기관이 여가문화 확산의 모범이 되어야 하며 문화예산 확대와 여가정책 강화를 통해 도민의 행복지수를 높이는 경기도로 나아가야 한다”고 말했다.온라인뉴스팀