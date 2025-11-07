황진희 경기도의원 “부천교육, 지역과 함께 성장하는 미래교육의 표본”

이미지 확대 황진희 의원이 11월 7일 부천교육지원청에서 열린 제387회 정례회 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 황진희 의원(더불어민주당, 부천4)은 11월 7일(금) 부천교육지원청에서 열린 제387회 정례회 행정사무감사에서 부천·안산·김포·파주교육지원청을 대상으로 교육 성과와 과제를 점검했다.황 의원은 “과학고 전환, 공유학교, 지역산업 연계에서 부천이 두드러진 성과를 보였다”고 평가했다.먼저 황 의원은 지역의 오랜 염원이던 ‘(가칭)부천과학고등학교’ 전환이 교육부 중앙투자심사를 통과한 점을 축하하며, “3년간 부천시·교육지원청·학교가 함께 노력한 결실”이라고 강조했다.이번 사업은 2027년 3월 개교를 목표로 추진 중이며, 부천시가 총 479억 원을 지원하고 올해 설계비 16억 원을 반영하는 등 예산 기반을 마련했다.교육지원청은 전담 TF를 구성해 설계·공사·교원 배치 등 세부 일정을 관리하며 도교육청과의 협력을 통해 안정적인 추진을 이어가고 있다.이에 대해 김태성 부천교육장은 “과학고 전환은 부천의 오랜 숙원사업으로, 부천시와 긴밀히 협력해 3년에 걸쳐 준비해왔다”며 “TF를 중심으로 계획적이고 투명한 절차로 진행 중”이라고 설명했다.황 의원은 또 부천상공회의소와의 업무협약(MOU)을 언급하며 “교육과 산업이 함께 성장하는 모델로 주목받는다”고 평가했다.부천교육지원청은 전국 최초로 자전거 공유학교와 오케스트라 공유학교를 운영하며, 학생의 안전 역량 강화와 정서회복, 공동체 감수성 함양 등에서 긍정적인 성과를 거두고 있다.또한 제2외국어(중국어·베트남어·스페인어) 공유학교와 국제교류형 프로그램을 통해 학생 참여와 지역 연계성을 확장하고 있으며, 이러한 부천형 공유학교 모델은 타 지역으로의 확산 가능성도 주목받는다.황 의원은 마무리 발언을 통해 부천·안산·김포·파주 등 4개 교육지원청에 “지역과 학교·산업이 함께 만드는 ‘통합형 미래교육 생태계’를 체계적으로 구축하고 부천의 성과를 타 지원청으로 확산해 달라”고 주문했으며, “도의회가 제도와 예산으로 안정적 추진을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀