이진형 경긷의원 “콘텐츠산업 부서 감원 아쉬워…창의적 사업은 여유와 문화체험에서 나온다”

이미지 확대 이진형 의원이 7일 2025년도 문화체육관광국 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 이진형 의원(더불어민주당, 화성7)은 7일 열린 2025년도 문화체육관광국 행정사무감사에서 “창의적 문화행정의 성패는 현장을 이해하는 사람에게 달려 있다”며 “콘텐츠산업과 감원은 아쉬운 결정”이라고 지적했다.이진형 의원은 “현재 문화체육관광국 정원은 전국체전추진단 조직 확대로 작년 145명에서 152명으로 증원됐지만 실제로는 전국체전 인력 12명을 제외하면 기존 부서들에서 5명이 감원된 것”이라며, “특히 가장 미래지향적인 역할을 맡고 있는 콘텐츠산업과가 감원된 것은 안타까운 일”이라고 밝혔다.이어 “기존의 업무 외에도 새로운 산업을 개발하고 창의적인 신규사업을 발굴해야 할 시점에 인력 감원은 오히려 정책 동력을 약화시킨다”고 우려를 표했다.또한 “최근 영국 테이트미술관에 소장된 김아영 작가의 미디어아트 ‘딜리버리 댄서의 구(Delivery Dancer’s Sphere)’가 세계적으로 큰 주목을 받았다”며, “이처럼 스토리와 기술이 결합된 미디어 콘텐츠가 대한민국 문화의 경쟁력으로 떠오르고 있다”고 언급했다.특히 “이런 최신 문화 흐름을 주도해야 할 곳이 바로 콘텐츠산업과이지만 담당 공무원들이 행정 업무에만 매몰돼 문화 현장을 체험하거나 아이디어를 얻을 시간조차 없다”고 지적했다.끝으로 이 의원은 “공무원들에게도 일정 부분의 시간적 여유와 출장비 등 제도적 지원이 있어야 새로운 문화 아이디어를 구상하고 발전시킬 수 있다”면서, “그런 여유가 있어야 도민을 위한 새로운 문화사업이 탄생할 수 있다”고 강조했다.한편, 이 의원은 추가 질의를 통해 “전국 최초로 멀티플렉스관을 대관해 독립영화전용관인 ‘경기인디시네마관’을 운영하고 있는 다양성 영화 저변 확대 사업은 성장세를 보이는 자라나는 새싹 같은 사업”이라며, “행정이 꾸준히 영양분을 더해 도민의 문화 접근성과 다양성을 함께 키워가야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀