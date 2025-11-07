방성환 경기도의원 “현장 중심 농정과 기술혁신으로 농업의 새 시대 열겠다”

이미지 확대 방성환 의원이 7일 용인 국립농업박물관에서 열린 ‘제30회 경기도 농업인의 날 기념식’에 참석해 도내 농업인들의 노고를 격려하며 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 7일 용인 국립농업박물관에서 열린 「제30회 경기도 농업인의 날 기념식」에 참석, 도내 농업인들의 노고를 격려하고 경기도 농업의 미래 비전을 제시했다.이날 행사는 도내 농업인과 농업단체, 농업 유공자, 관계 공무원 등 600여 명이 참석한 가운데 농업발전 유공자 표창, 농업기술 전시, 기념 퍼포먼스 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.방성환 위원장은 축사에서 “농업은 단순한 산업이 아니라 도민의 생명과 식량안보, 환경, 그리고 미래세대가 연결된 근간”이라며, “오늘 이 자리는 그간 경기도 농업을 지탱해 온 농업인 여러분의 땀과 헌신을 함께 기념하고 감사드리는 뜻깊은 자리”라고 말했다.이어 방 위원장은 “기후위기와 고령화, 인력난 등 농업 환경이 빠르게 변하고 있지만, 우리 농업은 이미 새로운 해답을 찾아가고 있다”며 “스마트농업, 푸드테크, 치유농업 등 기술과 감성이 어우러진 혁신농정이 경기도의 농업을 미래형 산업으로 바꿔낼 것”이라고 강조했다.또한 “경기도의회 농정해양위원회는 청년농과 여성농의 도전을 응원하고, AIㆍ데이터 기반의 농업혁신, 공정한 유통체계, 농업인 소득안정 대책을 제도적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.특히 방 위원장은 “농업의 경쟁력은 예산과 현장에서 나온다”면서 “농업이 ‘생존 산업’이 아닌 ‘도민의 삶을 지키는 산업’으로 자리 잡을 수 있도록 농정예산 확충과 현장 소통을 강화하겠다”고 덧붙였다.이날 방 위원장은 농업발전 유공자들에게 축하의 박수를 전하며 “농업인 한 분 한온라인뉴스팀