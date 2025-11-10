김선희 경기도의원, 교육의 핵심은 인성교육이다

이미지 확대 김선희 의원이 7일 열린 2025년도 행정사무감사에서 인성교육 강화와 학생 건강·안전 관리, 학교 공기질 및 먹는 물 관리 등 경기교육 발전 방안을 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 국민의힘 김선희 의원(용인7, 교육기획위원회)은 2025년 11월 7일 경기도의회 교육기획위원회의 2025년도 행정사무감사에서 경기교육의 나아갈 길로 인성교육을 강조했다. 김김선희 의원은 첫 번째 질의에서 수원교육지원청의 유아·초등교육을 위한 ‘E:음 교육’ 사업 중 보호자 연수 중요성을 설명하며, “유아·초등 교육에서 보호자 교육이 중요하므로 보호자 연수를 확대·강화해야 한다”라고 강조했다.김선희 의원은 수원교육지원청의 학생 통학 안전 우수사례를 칭찬했다. 타 교육지원청에서도 학생들의 안전을 위한 통학에 더욱 관심을 갖도록 주문했다.다음으로 평택교육지원청에 대해서는 고교학점제가 시작되었음에도 준비가 부족한 내용을 제시하며, 고교학점제 시행 후 제도적으로 소외되는 학생이 발생하지 않도록 노력해 달라고 당부했다.김선희 의원은 3개 교육지원청에 공동으로 “학교 예술교육이 인성교육 함양에도 연결된다”고 강조했다. 특히 유아·초등 교육에서 놀이 중심으로 마음교육의 중요성을 강조하며, 인성교육의 실질적인 교육방법으로 학교 예술교육과 함께 교육지원청의 세심한 관심과 실천을 강조했다.의원은 학생 건강관리 중요성에 대해서도 강조했다. 평택교육지원청, 수원교육지원청, 안성교육지원청 모두 학생 건강관리를 위해 노력하는 정책을 앞으로도 유지해 줄 것을 주문했다.의원은 학교 실내 공기질의 정확한 측정과 철저한 관리를 주문했다. 특히 학교 실내 공기질 측정은 검사 방법의 적정성 여부도 반드시 확인해야 한다고 강조했다.또한 김 의원은 학교의 안전한 먹는 물 관리와 관련하여 정수기를 맹신하지 않도록 당부했다.의원은 안성교육지원청에 대하여 학교 석면 제거 완료 시점을 확인하며 안전하게 마무리 지어달라고 당부했다.의원은 학생의 건강관리와 관련된 예산 항목은 불용액이 발생하지 않도록 철저한 예산 집행 관리도 당부했다.의원은 마지막으로 ‘교장 공모제’의 홍보 필요성을 주문했다. 특히 ‘교장 공모제’가 학부모들에 대한 홍보가 많이 부족하다고 지적하며, 학교의 중요한 구성원인 학부모들이 ‘교장 공모제’에 관심을 가질 수 있도록 노력해 달라고 당부하며 행정사무감사 첫날 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀