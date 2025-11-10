김태형 경기도의원, 행정통신망 단일화 구조 개선하고, 청년 해외 취.창업 기회확충사업. g-fair 운영 신뢰성 높여야

이미지 확대 김태형 의원이 7일 열린 2025년도 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 의원(더불어민주당, 화성5)은 7일(금) 열린 2025년도 행정사무감사에서 “감사 관련 자료 준비 과정에서 종이 없는 행정을 위해 적극 협조해준 관계 공무원들에게 감사드린다”며 발언을 시작했다.김태형 의원은 이어 AI국의 ‘경기도 정보통신망 인프라 구축사업’을 언급하며,“현재 경기도 행정통신망이 한 통신사에 일원화돼 있어, 해당 통신사에 장애가 발생하면 행정시스템 전체가 마비될 수 있다”고 우려했다.또한 “통신망 장애 시 복구 지연과 행정 혼란이 불가피한 만큼, 통신망의 이원화·다중화가 필요하다”며 “지금처럼 한 통신사가 독점적 지위를 유지하는 구조에서는 통신 품질 향상을 위한 모니터링 등의 개선 노력이 미비할 수 있다”고 덧붙였다.국제협력국 행정사무감사에서는 ‘G-FAIR’ 운영과 관련해 “생활 속 친환경 실천을 위한 정책을 추진하고 있는 경기도 행사임에도 일회용품이 사용된 점은 아쉽다”고 지적했다.이어 “전시관 내 소상공인 부스가 구석에 배치돼 홍보 효과가 떨어졌다”며 “소상공인들이 실질적인 판로 개척 효과를 거둘 수 있도록 전시 배치를 개선해야 한다”고 주문했다.또한 경기비즈니스센터(GBC) 소장 인사 및 운영 문제에 대해 “임기 만료 시 내부 평가만으로 재계약하는 방식보다는, 공개 경쟁을 통한 공모 절차로 투명성과 공정성을 높일 필요가 있다”고 밝혔다.끝으로 ‘경기청년 해외 취·창업 기회 확충사업’과 관련해 “사업 추진 과정에서 외부 운영기관 위탁 근거와 공모 절차의 적정성을 명확히 해야 한다”며,“특히 수행 과정 전반을 점검해, 공기관 대행사업으로서의 책임성과 공정성을 확보해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀