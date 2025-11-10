이영주 경기도의원, 양주소방서 ‘소방의 날’ 기념, 존경과 감사 전해

이미지 확대 이영주 의원이 11월 7일 양주소방서에서 열린 ‘제63주년 소방의 날 기념식’에 참석해, 지역의 안전을 지키는 소방공무원과 의용소방대원들을 격려하고 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 이영주 의원이 ‘제63주년 소방의 날 기념식’에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 이영주 의원(국민의힘, 양주1)이 11월 7일(금) 양주소방서에서 열린 ‘제63주년 소방의 날 기념식’에 참석해, 지역의 안전을 지키는 소방공무원과 의용소방대원들에게 감사의 마음을 전했다.이날 행사에는 이영주 의원을 비롯해 강수현 양주시장, 권선욱 양주소방서장, 의용소방대장 및 대원, 소방공무원, 유공자, 시민 등 약 150여 명이 참석해 소방의 날을 기념했다.이 의원은 행사 축사에서 “오늘은 단순한 기념일이 아니라, 위험을 향해 달려가는 사람들을 기억하고 감사하는 날”이라며 “양주시민의 안전을 위해 24시간 현장을 지키는 모든 소방가족 여러분께 깊은 존경과 감사를 드린다”고 말했다.이어 “저 역시 의용소방대원으로 활동하며 소방경진대회에 참가했던 사람으로서, 그때의 땀 냄새와 사이렌 소리를 잊지 못한다”며 “소방의 사명은 결코 남의 일이 아닌 우리 모두의 일”이라고 강조했다.또한 “소방인들이 더 안전하고 체계적인 환경에서 근무할 수 있도록, 소방 인력 확충과 장비 개선, 의용소방대 지원 확대를 의회 차원에서 끝까지 챙기겠다”고 밝히며, “여러분의 안전이 곧 시민의 안전이기 때문에 무엇보다 소방대원 한 분 한 분이 매 출동 때마다 무사히 귀가하시기를 바란다”고 덧붙였다.한편, 양주소방서는 올해 상반기 기준 총 107건의 화재를 진압하며 전년 대비 12.2% 감소, 재산피해액을 전년 대비 46.4% 줄이는 등 지역 안전지표 개선에 기여하고 있다. 또한 구조·구급 출동 수천 건을 수행하며 시민의 생명과 재산을 지키는 최전선에서 묵묵히 임무를 이어가고 있다.온라인뉴스팀