김재훈 경기도의원, 경기도 사회공헌활동지원센터 설립 시급 강조

이미지 확대 김재훈 의원이 5일 열린 제387회 정례회 제2차 본회의 대집행부 질문을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 5일 열린 제387회 정례회 제2차 본회의 대집행부 질문에서 경기도 사회공헌활동지원센터의 설립 필요성을 강하게 제기했다.김재훈 의원은 “사회공헌 인정제도는 지역사회 문제 해결을 위해 비영리단체와 협력하여 지속적인 사회공헌활동을 수행해 기업 등에 보건복지부와 한국사회복지협의회가 인증하는 제도”라며,“경기도에는 전국 626개소 중 90개소가 위치해 약 13%를 차지하고 있어 전국에서 사회공헌 인정기업이 가장 많은 지역 중 하나”라고 설명했다.그러나 김 의원은 “이들 기업의 사회공헌활동에 대해 정보 제공과 연계 지원을 담당할 전담 기구가 부재한 실정”이라며 “현재 전국 18개 시·도 중 경기도와 충북을 제외한 모든 지역이 사회공헌센터를 설치·운영 중이라는 점에서 경기도의 대응이 뒤처져 있다”고 지적했다.이어 김 의원은 “이러한 현실을 개선하기 위해 지난해 ‘경기도 사회공헌 진흥 및 지원 조례’를 개정해 사회공헌활동지원센터 설치의 법적 근거를 마련했음에도, 아직까지 센터 설립을 추진하지 않고 있다”고 지적했다.또한 “사회공헌은 단순한 기부나 봉사를 넘어 기업의 ESG 경영 핵심 가치이자, 민간 자원을 공공서비스로 연결하는 중요한 통로”라며 “이러한 활동이 지역 복지기관과 연계돼 복지 사각지대 해소로 이어지기 위해서는경기도 차원의 전담기관 설립이 반드시 필요하다”고 강조했다.이에 김동연 지사는 “사회공헌활동지원센터 설치 필요성을 인정한다”라며 “기존 다른 기관들과 기능 중복이 우려됐으나 다른 차원에서 접근할 필요가 있어 적극 검토하겠다”라고 답했다.온라인뉴스팀