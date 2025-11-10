메뉴
문승호 경기도의원, 행정사무감사 성남 학군 배치 문제로 발생한 갈등 적극 해결 촉구

수정 2025-11-10 16:17
입력 2025-11-10 16:17
문승호 의원이 11월 10일 성남교육지원청, 시흥교육지원청, 포천교육지원청, 가평교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)
문승호 의원이 11월 10일 성남교육지원청, 시흥교육지원청, 포천교육지원청, 가평교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 11월 10일 성남교육지원청, 시흥교육지원청, 포천교육지원청, 가평교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 성남 학군 배치 지연 및 갈등 유발에 대한 문제 제기와 함께 신속한 문제 해결을 주문했다.

성남 위례 A2-7 블록은 지난 2021년 군관사 650세대·신혼희망타운 659세대로 조성돼 2026년 12월 준공 예정이지만, 4년이 지난 현재까지 초등학교 배정을 확정하지 않아 위례고운초·푸른초 학부모와 입주예정자 간 갈등이 지속되고 있다.

위례고운초·푸른초 학부모들은 과밀학급으로 인해 모듈러 교실 설치, 급식 2교대 배식, 특별실 리모델링 활용 등 학생들이 불편함을 감수하고 있는 상황에서 추가 학생 배치가 발생한다면 야외수업 제한·모듈러 설치 공사에 따른 안전 문제 발생을 우려하고 있다.

위례 A2-7 블록 입주예정자들은 초기 입주 공고문을 통해 군관사 ▶ 위례고운초 / 신혼희망타운 ▶ 위례푸른초 배정 예정이라는 내용을 확인했지만 성남지원청의 학교 배치 혼선이 이어지면서 자녀들의 원거리 통학에 대한 불안함을 호소하고 있다.

문승호 의원은 “성남지원청의 부실한 학생 추계 및 배치 계획, 국방부 협의 중이라는 거짓말, 학부모 소통 부재로 4년이 지난 지금까지 문제를 방치했다”며 “문제 발생 시 재조정하겠다는 무책임한 태도와 학부모 대상 원거리 학교로 배정하겠다는 협박성 발언은 반드시 책임을 물어야 할 것”이라고 지적했다.
이어 문 의원은 “학생 배치로 인한 혼선과 학부모님들의 불안을 초래한 점에 대해 성남지원청의 공식적인 사과를 요청한다”며 “학부모님과 입주예정자와의 긴밀한 소통을 통해 신속한 문제 해결을 촉구한다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
