장한별 경기도의원, 교육지원청에 ‘학생중심 행정’ 주문...“가시적 성과에서 벗어나야”

장한별 의원이 10일 성남·시흥·포천·가평교육지원청에 대한 2025년도 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장(더불어민주당, 수원4)은 10일(월) 성남·시흥·포천·가평교육지원청에 대한 2025년도 행정사무감사에서 각 지원청을 대상으로 학생 중심의 행정 운영과 지역별 학교폭력·갑질 등 부정적 교육현안에 대한 해결을 넘어 주변 학생들의 피해 예방 및 관심을 촉구했다.장한별 부위원장은 시흥의 한 고등학교에서 지속적으로 대두되고 있는 갑질 의혹에 대해 설명하며 “행위 자체도 문제라고 할 수 있지만, 가장 큰 문제는 일련의 행위들로 인해 발생한 고통과 피해가 학생들에게 고스란히 이어지는 것”이라며 “교육현장에서 원활한 교육이 이루어질 수 있도록 작은 사항까지 꼼꼼히 살피는 학생 중심의 행정이 교육지원청의 역할인 만큼 향후 철저한 예방 대책을 마련해 줄 것”을 촉구했다.또한, “학교폭력 및 갑질 등 교육현장의 부정적 사안의 재발 방지와 함께 중요한 것은 사안 발생 지역의 교육현장 및 학생들이 부정적 이미지를 갖지 않도록 하는 것”이라며 “당사자뿐 아니라 관계없는 다른 학교 학생들까지 피해가 확산되는 것도 2차 피해의 한 종류라고 할 수 있는 만큼 부정적 영향이 아이들에게 피해를 주지 않도록 관심을 가져주기를 바란다”고 주문했다.이어 “학생들이 역량을 개발하고 바른 인성을 기를 수 있도록 안전한 환경을 조성하는 것이 지역별로 위치한 교육지원청의 역할”이라고 재차 강조하면서 “사고 수습 등 가시적 성과에서 벗어나, 우리 학생들이 건강한 교육환경에서 역량을 키울 수 있도록 본연의 역할을 충실히 해달라”고 당부했다.이어지는 추가 질의에서 장 부위원장은 각 교육지원청에 도내 등록 대안교육기관 현황과 교육장들의 방문 여부를 확인한 뒤, “대안교육의 수요가 높아지고 있는 만큼 대안교육기관의 기능과 역할에 대해 각 지원청의 적극적인 관심이 필요하다”며 “대안교육에도 공교육과 엄연히 동일 연령대의 아이들이 재학하고 있는 만큼 공교육과 동일한 복지와 지원이 이루어질 수 있도록 일선 교육지원청 차원 노력해달라”고 당부의 말과 함께 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀