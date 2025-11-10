김동희 경기도의원 “평생교육진흥원, 내부기강 확립과 교육품질 제고로 도민 신뢰 회복해야” 강조

이미지 확대 김동희 의원이 11월 10일 실시된 경기도평생교육진흥원 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김동희 부위원장(더불어민주당, 부천6)은 11월 10일 경기도평생교육진흥원 행정사무감사에서 최근 직원 징계 급증과 경기미래교육 파주캠퍼스 프로그램 만족도 하락 문제를 지적하며, “내부 통제시스템과 윤리경영 체계를 강화해 도민의 신뢰를 회복해야 한다”고 강조했다.김동희 부위원장은 “경기도평생교육진흥원에서 2025년 한 해 동안 3건의 징계가 발생해 전년 대비 3배 증가했다”며, “특히 복무규칙 위반, 성실의무 위반, 음주 후 근무지 이탈 등 기본적인 공직기강 위반 사례가 반복되고 있다”고 지적했다.이어 “이는 단순한 개인 일탈이 아니라 조직의 관리·감독 기능이 약화된 결과”라며 “내부 감사와 복무점검, 청렴교육, 징계 이후 재발방지 교육 등 후속 관리 체계가 형식적으로 운영되고 있다”고 비판하며, “직원 행동강령 준수 점검, 조직문화 진단, 상시 모니터링 체계 강화 등 사전예방적 관리시스템을 도입해야 한다”고 촉구했다.김 부위원장은 이어 경기미래교육 파주캠퍼스의 주요 프로그램 만족도 하락 문제도 지적했다.김동희 부위원장은 “2025년 조사 결과, ▲미래교육 ▲사회배려계층 무료교육 ▲창의 영어캠프 ▲청년 글로벌 챌린지 등 주요 프로그램의 만족도가 전년 대비 5~8%p 하락한 것으로 나타났다”며, “이는 참여자 구성, 강사 역량, 평가 피드백 부재 등이 주요 원인으로 분석된다”고 질타했다.김 부위원장은 “강사 선발·관리 체계를 강화하는 것과 함께, 만족도 조사 방식을 정교화하고, 교육 품질 향상을 위한 성과관리 시스템을 도입해야 한다”고 강조하면서, “참여자의 요구를 세분화하여 프로그램을 개선하고, 운영 전 과정에서 사전 평가와 사후 모니터링을 강화해야 한다”고 덧붙였다.끝으로, 김동희 부위원장은 “경기도평생교육진흥원은 도민의 평생학습 기회를 확대하고 미래교육의 기반을 마련하는 핵심 기관이지만, 최근 징계 증가와 만족도 하락은 조직 내부의 기강 해이와 관리 부실을 보여준다”고 지적하며, “지속적인 윤리경영 교육, 상시 복무점검, 체계적인 품질관리 시스템 구축을 통해 ‘도민에게 신뢰받는 평생교육 전문기관’으로 거듭나야 한다”고 말했다.온라인뉴스팀