김옥순 경기도의원, ‘의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업’ 주민소통 강화·제도 개선 촉구

김옥순 의원이 10일 도시개발국 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 질의하고 있다.

경기도의회 도시환경위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)은 10일(월) 도시개발국을 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업의 주민 소통체계 운영 실태를 지적하고 제도 개선을 촉구했다.김옥순 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업은 경기도·LH·GH 등 여러 기관이 공동 시행기관으로 참여하고 있는 만큼, 주민설명회 운영과 안내 체계에 지역 간 편차가 발생하고 있다”며 “지역 간 정보 전달의 불균형은 민원 발생의 원인이 될 수 있다”고 지적했다.이어 “단 한 차례 열린 설명회만으로는 각 지역의 여건과 주민 요구를 충분히 반영하기 어렵다”며 “도가 LH와 협의해 주민설명회가 지역별로 균형 있게 운영될 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.이에 도시개발국장은 “의왕·군포·안산 지역 주민이 소외되지 않도록 LH·GH와 협의해 설명회 확대와 안내 체계를 보완하겠다”며, “보상 과정의 투명성을 확보하고 주민 이해도를 높이기 위해 적극 노력하겠다”고 답변했다.끝으로 김 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업이 주민 생활과 직결되는 사안인 만큼 의왕 지역 주민이 보상 절차나 계획 수립 과정에서 소외감을 느끼지 않도록 현장의 목소리를 세심히 반영하고, 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 노력해달라”고 당부했다.온라인뉴스팀