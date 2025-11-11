김미리 경기도의원, 경기도 농어민 기회소득 지원 확대... 도의 적극적 역할 필요
수정 2025-11-11 13:32
입력 2025-11-11 13:32
경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 지난 10일 열린 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 농업인 기회소득 사업이 경기도 전 시군으로 확대되도록 도의 적극적인 역할과 제도적 지원이 필요하다고 강조했다.
김 의원은 “농어민 기회소득은 농업이 지닌 공익적 기능에 대한 정당한 보상임에도, 현재 31개 시군 중 25개 시군만 참여하고 있다”며 “사업 참여를 시군의 자율에만 맡길 것이 아니라, 도 차원에서 농어민들이 보편적으로 혜택을 받도록 제도적 장치를 마련해야 한다”고 질의했다.
이어 김 의원은 “농어민들이 제도를 몰라서 신청하지 못하는 일이 없도록, 각 시군이 모든 농어민에게 사업 안내를 철저히 해야 한다”며 “단 한 명의 농어민도 ‘몰라서’ 지원받지 못하는 사례가 발생하지 않도록 도의 책임 있는 관리가 필요하다”고 강조했다.
또한, 김 의원은 사업 집행률이 누락된 자료 제출 문제를 지적하며, “예산의 투명성과 효율성을 확보하기 위해선 전년도 대비 집행률과 미집행 사유를 명확히 표시해야 한다”며, 내년부터는 보다 체계적이고 구체적인 사업 자료를 제출할 것을 당부했다.
끝으로 김 의원은 “농어민 기회소득 사업은 평범한 보조금 사업이 아니라 농업의 지속가능성을 지키는 사회적 투자”라며, “경기도가 농어민의 삶을 실질적으로 지원하고 지역 간 형평성을 보장하는 정책을 적극 추진해야 한다”고 강조했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지