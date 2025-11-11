메뉴
김동규 경기도의원, 경기복지재단·사회서비스원 행감서 ‘관행 개선’ 요구

수정 2025-11-11 13:33
입력 2025-11-11 13:33
김동규 의원이 경기복지재단과 경기도사회서비스원에 대한 행정감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)
김동규 의원이 경기복지재단과 경기도사회서비스원에 대한 행정감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


김동규 경기도의원(더불어민주당, 보건복지위원회, 안산1)은 경기복지재단과 경기도사회서비스원에 대한 행정감사에서 반복적으로 발생하는 기관 채용 문제와 복지시설의 부적절한 관행을 근절할 것을 촉구했다.

지난 10일 열린 경기도의회 보건복지위원회 행정감사에서 김 의원은 경기복지재단 이용빈 대표에게 매년 특정감사에서 지적되고 있는 채용 관리 문제를 언급하며 “지난해에 이어 올해에도 유사한 사례가 반복되고 있다. 한 번은 실수지만 반복은 실력이다. 재단 내 채용 절차 전반에 대한 전면적인 점검이 필요하다”고 강조했다.

또한 복지재단이 경기도를 대신해 수행하는 복지시설 평가 및 점검 과정에서 식품유통업체와의 불공정 계약 의혹을 면밀히 확인해야 한다고 요청했다.

김 의원은 “일부 복지시설에서 기부금을 조건으로 식료품 납품 계약을 체결하는 관행이 문제가 되고 있다”며 “복지재단은 평가와 컨설팅을 담당하는 기관으로서 잘못된 관행을 바로잡을 수 있도록 철저히 살펴달라”고 촉구했다.

이어 오후에 진행된 경기도사회서비스원 행정감사에서는 안혜영 원장을 향해 복지종사자 처우 문제를 집중 제기했다.

김 의원은 “현장에는 열악한 근로조건 속에서도 묵묵히 헌신하는 분들이 많다”며 “사회서비스원이 복지 최일선 종사자들의 처우 개선에 더 적극적으로 관심을 기울여야 한다”고 당부했다.


또한 지역사회에서 긍정적인 성과를 거둔 ‘복지정보안내도우미 사업’의 내년도 예산 전액이 삭감된 것에 대해 “사업의 지속 가능성에 대한 소통 부족의 결과”라며 “도청과 도의회가 긴밀히 협의해 내년도에도 사업이 이어질 수 있도록 대안을 마련해야 한다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
