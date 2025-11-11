경기도의회 교육행정위원회, 2026학년도 수능 수험생 응원 메시지 전해

이미지 확대 교육행정위원회(위원장 이애형) 의원들이 11일 용인교육지원청에서 ‘2026학년도 대학수학능력시험’에 응시하는 경기도 수험생에 대한 응원과 격려의 메시지를 전하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회(위원장 이애형)가 11일(화) 용인·화성오산·양평·의정부교육지원청에 대한 행정사무감사가 실시된 용인교육지원청에서 ‘2026학년도 대학수학능력시험’에 응시하는 경기도 수험생에게 응원과 격려의 메시지를 전했다.이날 교육행정위원들은 수능 대박을 기원하는 피켓을 펼치고 한목소리로 수험생을 응원했다.경기도교육청이 시험 관리에만 매진할 수 있도록 시험 당일인 13일(목)에는 행정사무감사를 실시하지 않기로 했다.이애형 위원장은 “이번 수능시험에 응시하는 경기지역 응시자는 지난해보다 1만 명가량 증가한 16만 3천600여 명으로 350개 학교 6천628실에서 시험에 응시한다”며, “전국 수험생 중 30퍼센트에 육박하는 경기지역 응시자 모두 지금까지 갈고닦은 실력을 충분히 발휘해 모두가 원하는 결과를 거두길 바란다”고 당부했다.이어서, “이번 수능시험에는 2만 명이 넘는 교직원이 투입돼 수능시험 준비와 진행, 시험장 운영·관리 업무에 임하게 되는데 교직원들의 노고에도 깊은 감사를 드린다”며, “수험생이 시험에 매진할 수 있도록 끝까지 시험 관리와 감독에 만전을 기해달라”고 당부했다.경기도의회 교육행정위원회는 이애형 위원장(수원10, 국힘), 김근용 부위원장(평택6, 국힘), 장한별 부위원장(수원4, 민주)을 비롯해 김영기(의왕1, 국힘), 김일중(이천1, 국힘), 김회철(화성6, 민주), 문승호(성남1, 민주), 변재석(고양1, 민주), 오세풍(김포2, 국힘), 이서영(비례, 국힘), 이은주(구리2, 국힘), 이자형(비례, 민주), 전자영(용인4, 민주), 황진희(부천4, 민주) 의원 등 14명의 의원으로 구성됐다.온라인뉴스팀