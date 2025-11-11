변재석 경기도의원 “AI 서·논술형 평가... 현장 중심 점검·보완 이뤄져야”

이미지 확대 변재석 의원이 11일 경기도의회 제387회 정례회 행정감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양1)은 11월 11일(화) 경기도의회 제387회 정례회 행정감사에서 화성오산교육지원청의 AI 기반 서·논술형 평가 시범운영 현황을 점검하고 현장 의견 반영과 시스템 보완의 필요성을 강조했다.변 의원은 “화성오산교육지원청 관내에서 AI 기반 서·논술형 평가 시범운영 연구회가 3개 학교에서 진행되고 있다”며 “교사들의 채점 부담을 줄이고, 학생의 자기주도 학습을 돕는다는 취지는 공감하지만, 실제 현장에서 제대로 작동하는지가 중요하다”고 지적했다.이에 화성오산교육지원청 김인숙 교육장은 “AI 학습 플랫폼 ‘하이러닝’을 중심으로 개별학습과 이력관리 기능이 강화되고 있으며, 서·논술 채점 기능도 중등학교 중심으로 시뮬레이션을 통해 적용해 보고 있다”고 설명했다.이어 “학교 관리자 연수에서도 우수 사례를 공유하며 긍정적인 반응이 많다”고 덧붙였다.그러나 김 교육장은 “아직 교과 전문성이 높지 않으면 활용이 어렵고, 학생 답안 피드백 속도가 느려 시스템 고도화가 필요하다는 현장 의견이 있다”고 밝혔다.이에 대해 변 의원은 “현장의 교사들은 채점 업무 부담을 줄이길 원하고, 학부모는 결과의 공정성을 확인하길 원한다”며 “이 사업이 단순한 기술 도입이 아니라 교육현장의 문제 해결로 이어져야 의미가 있다”고 강조했다.또한 “현장의 불편사항과 개선 의견을 경기도교육청 본청에 적극 전달해, 예산이 아깝지 않게 실효성 있는 성과를 만들어야 한다”며, “도입 이후 관리·점검 체계가 뒷받침되어야만 정책의 지속성이 담보된다”고 당부했다.온라인뉴스팀