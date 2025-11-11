김성수 경기도의원, 제3경인고속화도로에 ‘운전자 졸음쉼터’ 설치 제안

이미지 확대 김성수 의원이 11일 경기도 건설국 소관 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 11일(화) 경기도 건설국 소관 2025년 행정사무감사에서, 도내 민자고속화도로인 제3경인고속화도로에 졸음쉼터 등 운전자 휴식 공간 확충을 제안했다.최근 감사원은 국토교통부 소관 민자고속도로 22개 구간 중 6개 구간에 휴게소나 졸음쉼터가 전혀 없어 졸음운전 및 교통사고 예방을 위한 제도 및 설비 개선이 필요하다고 지적한 바 있다. 이에, 김성수 의원이 도내 민자고속화도로의 휴게소 및 졸음쉼터 설치 실태를 확인한 결과 서수원-의왕 고속화도로에는 휴게소가 설치됐으나 제3경인고속화도로에는 휴게소나 졸음쉼터가 없는 것으로 나타났다.이날 질의에서 김성수 의원은 “제3경인고속화도로는 총연장 14.3km로 국토교통부 ‘졸음쉼터 설치 및 관리지침’상 15km 이상 구간에 해당하지는 않지만, 인천공항·송도 지역을 오가는 도민들이 많이 이용하는 핵심 고속화도로”라며, “많은 차량이 이용하는 만큼 경기도가 민자고속화도로 운영사와 적극 협의하여 졸음쉼터 설치를 검토할 필요가 있다”고 강조했다.이에 강성습 건설국장은 “제3경인고속화도로는 인천대교와 연결되어 평소에도 교통량이 많은 만큼, 운영사와 협의하여 졸음쉼터를 설치할 수 있는 여건이 되는지 확인 후 조치하겠다”는 뜻을 밝혔다.한편, 김성수 의원은 행정사무감사를 통해 제3경인고속화도로 졸음쉼터 설치 문제 외에도 ▲2025년 자전거 안전교육의 부진한 실적 ▲안양천 지방하천 정비사업 추진을 통한 자전거도로-보행로 분리 현황 등을 점검하며 도민의 안전을 위한 의정활동을 이어 나갔다.온라인뉴스팀