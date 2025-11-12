오창준 경기도의원, 익명게시판 ‘와글와글’, 소통 창구인가 갈등 확산지인가... 실효성 점검 필요

이미지 확대 오창준 의원이 11일 열린 경기도청 기획조정실 및 경기연구원 대상 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 오창준 의원(국민의힘, 광주3)은 11일(화) 열린 경기도청 기획조정실 및 경기연구원 대상 행정사무감사에서 공직 내부 소통 창구인 ‘와글와글’ 게시판의 관리 실태와 공공기관의 근무·인사 제도 운영 전반을 집중 점검했다.오창준 의원은 먼저 기획조정실을 상대로, 경기도청 직원 익명 게시판인 ‘와글와글’의 관리 부실 문제를 지적했다. “올해 9개월간 게시된 2,200여 건의 글 중 절반 이상이 특정인 비방이나 불만 토로에 가까웠고, 개선이나 제안성 글은 30%도 되지 않았다”며 “실시간 모니터링 인력이 있음에도 불구하고 확인되지 않은 사실이나 비방 글이 버젓이 남아 있는 건 명백한 관리 부실”이라고 비판했다.또한 오창준 의원은 “게시판 개설 6~7년이 지났지만, 개선 사례를 하나도 떠올리지 못한다는 건 그만큼 활용이 부진하다는 방증”이라며, “내부 게시판이 ‘익명 비방 공간’으로만 비치지 않도록 관리·홍보 체계를 전면 재점검하라”고 촉구했다. 이어 오 의원은 “의회와 도청이 인사권이 분리된 지 3년이 넘었는데도 여전히 동일한 익명 게시판을 사용하는 것은 적절치 않다”며, “기관별 내부망을 분리해 운영하는 방안을 검토하라”고 주문했다.이어진 경기연구원 질의에서는 감사 시스템과 인사관리, 근무 환경 개선 문제를 짚었다.오 의원은 “올해 종합감사와 자체감사 모두 근무태도·복무규정 위반이 반복 지적됐다”며 “매년 같은 지적이 되풀이되는 건 근본적인 시스템 개선이 이뤄지지 않았다는 의미”라고 꼬집었다.이에 대해 연구원 측이 “복무관리 시스템 미비로 인한 한계가 있다”고 해명하자, 오 의원은 “문제의 원인을 단순 시스템 탓으로 돌리지 말고, 타 기관의 모범사례를 벤치마킹해 경기연구원이 공공기관 근무제도 혁신의 선도 모델이 돼야 한다”고 주문했다.또한 오 의원은 연구원의 높은 이직률 문제를 지적하며 “가장 큰 원인은 낮은 처우와 복리후생의 부족”이라고 분석했다. 그는 “임금 인상은 쉽지 않더라도 근무 환경·복리후생을 실질적으로 개선해 조직의 만족도를 높여야 한다”며 “도 산하 공공기관 중 모범이 되는 연구원이 되길 바란다”고 당부했다.끝으로 오 의원은 “행정은 시스템보다 사람이 우선이고, 소통과 신뢰 없이는 어떤 정책도 설득력을 가질 수 없다”며 “도정의 내부 소통부터 공공기관의 조직문화까지 실질적인 혁신이 필요하다”고 강조했다.온라인뉴스팀