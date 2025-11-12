양운석 경기도의원 “생활형 자전거도로와 하천정비, 안전 중심으로 다시 점검해야”

이미지 확대 양운석 의원이 11일 열린 제387회 정례회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 양운석 의원(더불어민주당, 안성1)은 2025년 11월 11일 열린 제387회 정례회 행정사무감사에서 경기도 건설국, 건설본부를 상대로 경기도의 자전거도로·지방도 정책과 지방하천 정비사업 전반을 점검하며, “도민의 일상과 안전에 직결되는 생활형 인프라는 계획·예산·실행이 함께 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.양 의원은 먼저 건설국을 상대로 “경기도는 전국 자전거도로 연장이 6,000km가 넘는 전국 1위 지역이지만, 안전시설·연결성·교육 인프라는 여전히 부족하다”며 “양적인 확대에 걸맞은 질적 관리가 시급하다”고 지적했다.특히 동남축 광역 자전거도로망 구축사업(용인–이천–여주, 26.3km, 사업비 약 88억 원)을 예로 들며 “설계는 도가, 시공은 시·군이 맡는 구조인 만큼 단절·미개통 구간이 발생하지 않도록 사업 전반의 공정률과 관리체계를 꼼꼼히 살펴야 한다”고 강조했다.양 의원은 또 “화성·의정부 등 일부 시·군에 자전거 사고가 집중되고 있고, 자전거 교육장은 11개 시·군 14개소에 불과하다”며 “도민의 이용 안전을 위해 ‘1시·군 1교육장’ 수준으로 확대해야 한다”고 주문했다.이어 “자전거 이용 활성화 5개년 계획이 실효성 있게 추진되려면 사고감소, 단절해소, 이용률 제고 등 구체적 지표로 관리해야 한다”고 덧붙였다.양운석 의원은 건설본부를 향해 “지방도 321호선 공도–양성 구간이 장기간 지연된 만큼 예산 편성, 보상 절차, 공사 일정 등을 철저히 챙겨야 한다”고 당부했다.또한 경기도 지방하천 종합정비계획(2021~2030, 60개 하천, 총 1조 3천억 원)과 관련해 “도는 10년간의 대규모 계획을 발표했지만, 이듬해 하천정비 관련 예산이 수백억 원 규모로 감액됐다”며 “홍수 예방과 도민 안전을 위해 추진하는 사업이라면 정책의 일관성과 예산 확보가 반드시 함께 가야 한다”고 지적했다.양 의원은 “하천정비 대상 60개 하천 중 현재 추진 중인 사업은 일부에 불과하다”며 “사업별 추진상황과 향후 착수 일정, 예산 확보 계획을 투명하게 공개해 도민이 신뢰할 수 있는 행정을 만들어야 한다”고 강조했다.마지막으로 양운석 의원은 “생활형 자전거도로와 하천정비는 모두 도민의 안전과 삶의 질을 지키는 기반사업”이라며 “건설국과 건설본부가 긴밀히 협력해 사업 추진력과 관리 체계를 강화하고, 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 달라”고 당부하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀